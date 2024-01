Gustl Auinger: "Esta questão tem de ser abordada"

Porque é que a Moto3 é injusta, porque é que não se deve mudar muita coisa e porque é que só o dinheiro não é suficiente para argumentar contra as mudanças: Entrevista com o especialista da ServusTV.

August "Gustl" Auinger, 68 anos, é uma das figuras mais populares do paddock de MotoGP. O austríaco, nascido em 1955, correu com grande sucesso como piloto privado nos Campeonatos do Mundo de 125cc e 250cc na década de 1980. Destaque: 3º lugar na geral no Campeonato do Mundo de oito litros em 1985.

É treinador de pilotos da Red Bull MotoGP Rookies Cup desde que esta foi fundada em 2007. Uma grande parte do paddock atual passou pelas suas mãos e muitos dos seus antigos alunos seguiram grandes carreiras, como os antigos vencedores da Red Bull Rookies Cup Johann Zarco, Jorge Martín e Pedro Acosta.

Gustl também está em direto no local em todas as corridas para a ServusTV. Para o SPEEDWEEK.com, ele analisa como as coisas estão a correr atualmente no Moto3 - e o que pode ser melhorado.

Nos últimos anos, a KTM tem sido realmente a melhor moto de Moto3 do que a Honda?

Sim, porque a KTM deu um passo em frente pouco antes de os regulamentos serem congelados em 2020 devido à pandemia e isso foi cimentado para os próximos anos. Os regulamentos foram congelados. Agora as coisas devem voltar a ser mais apertadas porque ambos os fabricantes podem fazer evoluções mais pequenas. Vamos utilizar as bicicletas actuais durante dois anos. Depois disso, os dois fabricantes voltarão a juntar-se.

Quais são os pontos-chave destas negociações?

Os custos. Sabemos que seria uma ilusão acreditar que os desportos motorizados podem alguma vez ser baratos. Mas a seguinte reflexão não deve ser negligenciada no desenvolvimento dos regulamentos: Mesmo na categoria mais pequena, as equipas e os pilotos precisam de um pouco de espaço para o talento e as capacidades pessoais. Se todas as áreas forem niveladas como nos últimos anos, o resultado é aquilo com que nos debatemos atualmente nesta categoria.

O que quer dizer exatamente?

Incrível slipstreaming e andar em grupos. É certamente emocionante para os espectadores, palavra-chave: "os jovens". Mas se algo acontece num grupo, o risco de acidentes em massa é elevado. Se as equipas e os ciclistas tiverem um pouco de espaço de manobra para as estratégias, as coisas são muito diferentes.

Então, que tipo de liberalização tem em mente?

Vamos tornar o limite de rotações um pouco mais aberto, mas deixar o número de motores igual. Não se pode ter mais de seis por época, ponto final. Se acharem que têm de gritar o motor a mais de 16.000 rotações e a caixa rebentar: vivam com as consequências. Ou pode sacrificar a velocidade máxima nas rectas em favor de uma melhor aceleração nas curvas, utilizando uma relação de transmissão mais curta do que a dos seus adversários. Aprender isto também seria útil para treinar nas classes superiores: restrições severas no Moto3, motas padronizadas no Moto2 e no MotoGP os principiantes são esmagados pelas possibilidades - logicamente! Penso que seria bom preparar os pilotos com tanto cuidado para a categoria rainha - e isso não faria explodir os custos.

Ou simplesmente menos combustível e os pilotos têm de se manter em casa com ele?

Bem. Penso que os motores já são suficientemente económicos. O que não pode acontecer é que as corridas percam o seu atrativo. Se eu a transformar numa corrida económica, os espectadores vão-se embora e esperar pela Moto2. Além disso, já estamos a correr com combustíveis neutros em termos de CO2. Por isso, eu não iria rodar o parafuso do consumo. Mas também há ideias criativas neste domínio: A KTM experimentou um protótipo que era mais ou menos um híbrido. Utilizava energia eléctrica para a aceleração a curto prazo. Os custos financeiros eram extremamente acessíveis. O que eu quero dizer é que existem possibilidades se quisermos e não rejeitarmos todas as inovações com o argumento matador do "custo!". Pensar em termos de soluções e não de problemas - é essa a direção que o desenvolvimento da regulamentação deve tomar.

Mas não queres dar voltas a grandes parafusos?

De qualquer forma, ninguém quer aumentar a potência da Moto3 para 70 ou 80 cv. O desempenho é ótimo como está, as corridas são emocionantes, a categoria cumpre a função de separar o trigo do joio. Mas com inteligência, pode ser melhorada com pouco esforço e também tornada mais justa.

O que é que quer dizer com "mais justa"?

O peso é um fator que o condutor pode influenciar ativamente. Quando eu era ativo, tinha 1,84 cm de altura e nunca pesei mais de 62 quilos. Um pouco de disciplina e de coerência nunca fizeram mal a ninguém, mas ninguém pode fazer nada em relação à sua altura. O limite de idade foi aumentado de 16 para 18 anos. Logicamente, os rapazes são mais altos aos 18 anos! Já vi pilotos fantásticos - como Karel Hanika da Red Bull Rookies Cup - a terem de correr com dores na Moto3 porque não conseguiam acomodar os seus ossos longos. Ele chorava de dores debaixo do capacete! As alterações ao assento ou ao guiador eram proibidas devido à homologação. Os custos financeiros para proporcionar a cada piloto uma posição de assento adequada seriam ridiculamente baixos. Esta questão tem de ser abordada.

A classificação Moto3, Moto2, MotoGP é a mais adequada para si?

Sem dúvida. Só estou interessado em pequenos ajustes no Moto3 que tornem a pequena classe melhor e mais justa com pouco esforço.

Amanhã: Os favoritos de Gustl Auinger para o título e como os novos pneus Pirelli os vão afetar.