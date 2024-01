Gustl Auinger: ¿Quién será el Campeón del Mundo de Moto3?

En la segunda parte de nuestra entrevista sobre Moto3, el experto de ServusTV habla de los neumáticos, de la imposibilidad de una moto superior y hace una predicción -aunque no especialmente sorprendente- sobre quién es su favorito para el título.

Pide tu predicción: ¿De qué hablaremos en Moto3 en 2024?

Moto3 es tradicionalmente difícil de predecir. En primer lugar, porque llegan nombres y caras nuevas. La entrada en esta categoría debería producirse lo antes posible y, en segundo lugar, también la salida y el ascenso a Moto2. 2024 traerá dos factores adicionales. En primer lugar, nuevos neumáticos Pirelli en lugar de los probados Dunlop. No tengo ni idea de cómo se comportarán. Y en segundo lugar, nos enfrentaremos a una nueva generación de motos.

Como todos sabemos, esto debería haber llegado en 2020, pero se pospuso debido a la pandemia. ¿Cómo afectará esto al equilibrio de poder entre los fabricantes KTM y Honda?

No mucho. El feedback de los pilotos de los equipos Honda hasta ahora ha sido: Por favor, no toquéis la suspensión, es genial. Pero nos gustaría un poco más de aceleración. Esta cuestión tiene solución y probablemente ya se ha resuelto. Por lo demás, la ventana en la que un fabricante puede marcar la diferencia es muy, muy pequeña. El duro limitador de revoluciones, la restricción de las relaciones de cambio: la normativa no permite una moto sobresaliente.

¿Quién es su favorito para el título mundial?

Daniel Holgado ya estuvo muy cerca la temporada pasada. Se le permitió probar la nueva moto de KTM relativamente pronto y poco después tomó la decisión de correr otro año en Moto3, independientemente del resultado del Campeonato del Mundo. Así que sabe qué esperar y cómo armoniza con el equipo. Para mí es el favorito lógico.

Le conozco no sólo por sus más de dos años en la categoría, sino también por la Red Bull Rookies Cup. Aparte de sus habilidades al volante: ¿Cómo es como persona?

No es un soñador. Y alguien que ya ha superado con nota las fases difíciles. Esa es otra razón por la que es mi favorito en Moto3.

¿Crees que un recién llegado de la Red Bull Rookies Cup puede dar el salto directo a la lucha por el título?

Tengo en el punto de mira al ganador del año pasado, Ángel Piqueras. Su victoria en la general se basó en el conocimiento de sus cualidades. El chico nunca es arrogante y es increíblemente profesional para su edad. Es el sucesor de Jaume Masiá en Leopard Racing, así que tiene un buen equipo. Compitió en la JuniorGP junto a la Red Bull Rookies Cup y también pilotó una Honda allí. Eso puede ser una ventaja. Tengo mucha confianza en él. Es un tipo muy simpático.