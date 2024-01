Gustl Auinger : Qui sera champion du monde Moto3 ?

Dans la deuxième partie de notre interview Moto3, l'expert de ServusTV parle des pneus, de l'impossibilité d'avoir une moto supérieure et donne un pronostic - pas très surprenant, il est vrai - sur son favori pour le titre.

Demande ton pronostic : de quoi allons-nous discuter en Moto3 en 2024 ?

Le Moto3 est traditionnellement difficile à évaluer. D'abord parce que c'est là que les nouveaux noms et visages arrivent. L'entrée dans cette catégorie doit se faire le plus rapidement possible - et deuxièmement, la sortie et la montée en Moto2 également. En 2024, deux facteurs supplémentaires s'ajoutent. Premièrement, de nouveaux pneus Pirelli au lieu des Dunlop qui ont fait leurs preuves. Je n'ai aucune idée de comment ils vont se comporter. Et deuxièmement, nous aurons affaire à une nouvelle génération de motos.

Comme on le sait, elle aurait dû arriver en 2020, mais elle a été repoussée à cause de la pandémie. Comment cela va-t-il se répercuter sur le rapport de force entre les constructeurs KTM et Honda ?

Pas énormément. Le feedback des pilotes dans les équipes Honda a été jusqu'à présent : s'il vous plaît, ne touchez pas au châssis, c'est super. Mais nous aimerions avoir un peu plus d'accélération. Cette question peut être résolue et l'a probablement été. Pour le reste, la fenêtre dans laquelle un constructeur peut faire bouger les choses est très, très petite. La limite de vitesse très dure, la limitation des rapports de transmission : le règlement ne permet pas du tout d'avoir une moto exceptionnelle.

Qui est ton favori pour le titre de champion du monde ?

Daniel Holgado était déjà très proche la saison dernière. Il a pu essayer la nouvelle moto de KTM relativement tôt dans l'année et a rapidement pris la décision de courir une année de plus en Moto3, quelle que soit l'issue du championnat du monde. Il sait donc ce qui l'attend et comment il s'entend avec l'équipe. Il est le favori logique pour moi.

Tu le connais non seulement pour avoir passé plus de deux ans dans la catégorie, mais aussi pour avoir participé à la Red Bull Rookies Cup. Au-delà des qualités de pilote : Comment est-il humainement ?

Pas un rêveur. Et quelqu'un qui a déjà surmonté des phases difficiles avec brio. C'est aussi pour cette raison qu'il est mon favori en Moto3.

Fais-tu confiance à un nouveau venu de la Red Bull Rookies Cup pour se battre directement pour le titre ?

Le vainqueur de l'année dernière, Angel Piqueras, est un de mes favoris. Sa victoire au classement général reposait sur la connaissance de ses qualités. Ce garçon n'est jamais prétentieux et il est incroyablement professionnel pour son âge. Il est le successeur de Jaume Masia chez Leopard Racing, il trouve donc une bonne équipe. Il a participé au JuniorGP parallèlement à la Red Bull Rookies Cup et y a également piloté une Honda. Cela peut être un avantage. Je lui fais confiance. C'est un gars très cool.