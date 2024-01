Gustl Auinger: chi sarà il campione del mondo della Moto3?

Nella seconda parte della nostra intervista sulla Moto3, l'esperto di ServusTV parla di pneumatici, dell'impossibilità di una moto superiore e fa una previsione, non particolarmente sorprendente, su chi sia il suo favorito per il titolo.

Chiedi il tuo pronostico: di cosa parleremo in Moto3 nel 2024?

La Moto3 è tradizionalmente difficile da prevedere. Innanzitutto perché qui arrivano nomi e volti nuovi. L'ingresso in questa classe dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile - e in secondo luogo, anche l'uscita e la promozione in Moto2. Il 2024 porterà due fattori aggiuntivi. In primo luogo, i nuovi pneumatici Pirelli al posto dei collaudati Dunlop. Non ho idea di come si comporteranno. In secondo luogo, avremo a che fare con una nuova generazione di moto.

Come tutti sappiamo, questa sarebbe dovuta arrivare nel 2020, ma è stata posticipata a causa della pandemia. Come influirà questo sull'equilibrio di potere tra i produttori KTM e Honda?

Non molto. Il feedback dei piloti dei team Honda finora è stato: "Non toccate le sospensioni, sono ottime. Ma vorremmo un po' più di accelerazione. Questo problema è risolvibile e probabilmente è stato risolto. Per il resto, la finestra in cui un costruttore può fare la differenza è molto, molto piccola. Il severo limitatore di giri, la restrizione dei rapporti di trasmissione: i regolamenti non consentono di ottenere una moto eccezionale.

Chi è il suo favorito per il titolo mondiale?

Daniel Holgado era già molto vicino la scorsa stagione. Gli è stato permesso di provare la nuova moto KTM relativamente presto e subito dopo ha deciso di correre un altro anno in Moto3, indipendentemente dall'esito del campionato mondiale. Quindi sa cosa aspettarsi e come si armonizza con la squadra. Per me è il favorito logico.

Lo si conosce non solo per i suoi oltre due anni nella categoria, ma anche per la Red Bull Rookies Cup. Oltre alle sue capacità di guida: Che tipo di persona è?

Non è un sognatore. E qualcuno che ha già superato a pieni voti le fasi più difficili. Anche per questo è il mio preferito in Moto3.

Pensa che un nuovo arrivato dalla Red Bull Rookies Cup possa fare il salto direttamente nella lotta per il titolo?

Ho nel mirino il vincitore dello scorso anno, Angel Piqueras. La sua vittoria assoluta si è basata sulla consapevolezza delle sue qualità. Il ragazzo non è mai arrogante ed è incredibilmente professionale per la sua età. È il successore di Jaume Masia alla Leopard Racing, quindi ha una buona squadra. Ha partecipato alla JuniorGP insieme alla Red Bull Rookies Cup e anche lì ha guidato una Honda. Questo potrebbe essere un vantaggio. Ho molta fiducia in lui. È un ragazzo molto in gamba.