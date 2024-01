Gustl Auinger: Quem será o Campeão do Mundo de Moto3?

Na segunda parte da nossa entrevista sobre Moto3, o especialista da ServusTV fala sobre os pneus, a impossibilidade de uma mota superior e faz uma previsão - reconhecidamente não muito surpreendente - sobre quem é o seu favorito ao título.

Peça a sua previsão: O que estaremos a discutir no Moto3 em 2024?

A Moto3 é tradicionalmente difícil de prever. Em primeiro lugar, porque são os novos nomes e caras que vêm para cá. A entrada nesta classe deve acontecer o mais rapidamente possível - e, em segundo lugar, a saída e promoção para a Moto2. 2024 trará dois factores adicionais. Em primeiro lugar, os novos pneus Pirelli em vez dos já testados e aprovados Dunlop. Não faço ideia de como se irão comportar. E, em segundo lugar, estaremos a lidar com uma nova geração de motos.

Como todos sabemos, esta deveria ter chegado em 2020, mas foi adiada devido à pandemia. Como é que isto vai afetar o equilíbrio de forças entre os fabricantes KTM e Honda?

Não muito. O feedback dos pilotos das equipas Honda até agora tem sido: "Por favor, não mexam na suspensão, é óptima. Mas gostaríamos de ter um pouco mais de aceleração. Esta questão tem solução e provavelmente já foi resolvida. Caso contrário, a janela em que um fabricante pode fazer a diferença é muito, muito pequena. O duro limitador de rotações, a restrição das relações de transmissão: os regulamentos não permitem uma mota excecional.

Quem é o vosso favorito para o título mundial?

O Daniel Holgado já esteve muito perto na época passada. Foi-lhe permitido experimentar a nova moto da KTM relativamente cedo no ano e pouco depois tomou a decisão de correr mais um ano de Moto3, independentemente do resultado do Campeonato do Mundo. Por isso, ele sabe o que esperar e como se harmoniza com a equipa. Para mim, ele é o favorito lógico.

Conhecemo-lo não só dos seus mais de dois anos na categoria, mas também da Red Bull Rookies Cup. Para além das suas capacidades de condução: Como é que ele é como pessoa?

Não é um sonhador. E alguém que já ultrapassou fases difíceis com distinção. Essa é outra razão pela qual ele é o meu favorito na Moto3.

Acha que um novato da Red Bull Rookies Cup pode dar o salto diretamente para a luta pelo título?

Tenho o vencedor do ano passado, Angel Piqueras, na minha mira. A sua vitória na geral foi baseada no conhecimento das suas qualidades. O rapaz nunca é arrogante e é incrivelmente profissional para a sua idade. É o sucessor de Jaume Masia na Leopard Racing, pelo que tem uma boa equipa. Ele competiu no JuniorGP juntamente com a Red Bull Rookies Cup e também andou numa Honda. Isso pode ser uma vantagem. Tenho muita confiança nele. É um tipo muito fixe.