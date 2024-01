Collin Veijer: "El objetivo es luchar por el título"

Collin Veijer es sin duda uno de los descubrimientos de la pasada temporada mundialista. El piloto de 18 años de Staphorst, que terminó segundo en la general de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2022, encontró rápidamente su sitio en el Campeonato del Mundo en el GP de Alemania Liqui Moly Husqvarna Intact, bajo la dirección del director de equipo Peter Öttl, a pesar de una lesión al principio de la temporada.

Especialmente tras el parón veraniego, Veijer cogió el ritmo y se aseguró su primera pole position en el GP de Austria, en el Red Bull Ring. Después de tres cuartos puestos, subió al podio del GP por primera vez en Buriram a finales de octubre, seguido de su primera victoria dos semanas más tarde en Sepang - fue la primera victoria holandesa en un GP desde Hans Spaan en la categoría de 125cc en el GP de Brno de 1990. Veijer terminó el Campeonato del Mundo en séptimo lugar.

En una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com, el veloz adolescente repasa su primer año en el Campeonato del Mundo y mira hacia la próxima temporada.

Collin, cuando nos conocimos en los test de Jerez en marzo de 2023, todavía eras un espectador con una lesión en un dedo. Han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Esperabas entonces terminar tu temporada de debut en el Campeonato del Mundo de Moto3 como ganador de un GP?

Sí, han pasado muchas cosas, ha sido una temporada de locos. Si al principio de la temporada me hubieran dicho que ganaría un GP, no me lo habría creído. Pero después del parón veraniego... Hicimos una buena carrera en Silverstone y conseguimos la pole en Austria. Así que había indicios de que podíamos intentar subir al podio y ganar una carrera. En ese momento, sólo tienes que esforzarte al máximo. Incluso en Sepang, no habría dicho que ganaría la carrera, pero lo hicimos.



Después del parón veraniego, fuimos muy regulares y conseguimos buenos resultados. A veces hemos tenido algunos altibajos, pero hemos estado en los puntos en todas las carreras.

¿Es una gran diferencia pasar del JuniorGP, el antiguo Campeonato del Mundo Junior, al Campeonato del Mundo de Moto3? En 2022, escribiste un pedazo de historia para Holanda con tu primera victoria JuniorGP en Jerez.

La diferencia es enorme, el nivel en el Campeonato del Mundo es mucho más alto. Hay que ser rápido desde la FP1. Luego hay muchas cosas como los neumáticos y la puesta a punto, hay muchas diferencias, sólo la carrera es la misma. Pero la mayor diferencia desde mi punto de vista es el nivel.

Usted es el primer ganador de un GP holandés desde Hans Spaan en 1990, cuando ni siquiera había nacido. ¿Siguen teniendo significado para usted estas estadísticas, piensa a veces en estas cosas?

Para ser sincero, ni siquiera me di cuenta cuando gané. Ezpeleta se me acercó en el podio y me dijo que el último ganador del GP de Holanda había sido hace 33 años, y mi reacción fue: "¡Qué bonito!".



También es bonito, pero para ser sincero, no me importa tanto. Sólo quiero ganar carreras.

¿Ha aumentado la atención en su país de origen a raíz de su primer éxito en el Campeonato del Mundo?

Sí, por supuesto, la prensa y estas cosas se han vuelto mucho más en casa. Me prestan mucha más atención. Mi hermana incluso me ha dicho que ya no se alegran cuando vuelvo a casa porque todo gira en torno a mí. Mi abuelo también habla sólo de mí, así que en casa están un poco hartos. Pero yo no puedo hacer nada. (Sonríe.)

Comienza lacuenta atrás para las primeras pruebas del año natural en febrero, y la nueva temporada del campeonato del mundo arranca en poco menos de dos meses. ¿Dónde le gustaría estar dentro de un año, cuáles son sus objetivos?

Para ser sincero, me gustaría ganar el título mundial. Pero nos esforzaremos al máximo. Tenemos que ver cómo van las cosas al principio de la temporada y si podemos hacer una buena temporada. Pero el objetivo es, sin duda, luchar por el título mundial".

Como ganador del GP del año pasado y séptimo en el campeonato del mundo, difícilmente puede esconderse. Después de todo, con el campeón del mundo Jaume Masià, tu compañero de equipo del año pasado Ayumu Sasaki y Deniz Öncü, tres pilotos de los cuatro primeros de la clasificación del Campeonato del Mundo 2023 han subido a la categoría de Moto2.

Sí, muchos buenos pilotos han subido a Moto2. Pero todavía quedan Holgado, Alonso y Rueda. Así que todavía hay muchos pilotos rápidos y será una dura batalla. Pero creo que es posible.

Con 177 cm, eres uno de los pilotos más altos de Moto3, ¿podría ser un problema?

Puedo lidiar con la altura, el peso es lo más importante para mí. Tengo que mantener mi peso lo más bajo posible.

¿Significa eso una dieta estricta en invierno?

No, entreno mucho, monto mucho en bicicleta de carretera. No me resulta demasiado difícil.