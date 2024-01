Collin Veijer : "L'objectif est de se battre pour le titre".

Collin Veijer est sans aucun doute l'une des révélations de la saison de championnat du monde qui vient de s'achever. Le jeune homme de 18 ans originaire de Staphorst, encore deuxième au classement général de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2022, s'est rapidement adapté au championnat du monde au sein de l'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna Intact GP dirigée par Peter Öttl, malgré une blessure en début de saison.

Après la pause estivale, Veijer s'est montré de plus en plus à l'aise et a décroché sa première pole position au GP d'Autriche sur le Red Bull Ring. Après trois quatrièmes places, il est monté pour la première fois sur le podium du GP à Buriram fin octobre et a remporté sa première victoire deux semaines plus tard à Sepang - c'était la première victoire néerlandaise en GP depuis Hans Spaan dans la catégorie 125 au GP de Brno en 1990. Veijer a terminé le championnat du monde à la septième place.

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, l'adolescent rapide revient sur sa première année en championnat du monde et se projette dans la saison à venir.

Collin, lorsque nous nous sommes rencontrés lors du test de Jerez en mars 2023, tu étais encore dans le rôle de spectateur avec une blessure au doigt. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu t'attendais à l'époque à terminer ta saison rookie en championnat du monde Moto3 en tant que vainqueur de GP ?

Oui, il s'est passé beaucoup de choses, c'était une saison folle. Si on m'avait dit au début de la saison que je serais un vainqueur de GP, je ne l'aurais pas cru. Mais après la pause estivale... Nous avons déjà fait une bonne course à Silverstone et décroché la pole en Autriche. Il y avait donc définitivement des signes que nous pouvions essayer de monter sur le podium et de gagner une course. A ce moment-là, tu fais de ton mieux. Même à Sepang, je n'aurais pas dit que j'allais gagner la course, mais nous l'avons fait.



Après la pause estivale, nous avons été très constants et avons obtenu de bons résultats. Parfois, il y a eu des hauts et des bas, mais nous avons été dans les points à peu près à chaque course.

Est-ce que cela fait une grande différence de passer du JuniorGP, l'ancien championnat du monde junior, au championnat du monde Moto3 ? En 2022, tu as déjà écrit une page d'histoire pour les Pays-Bas en remportant ton premier JuniorGP à Jerez.

La différence est grande, le niveau en championnat du monde est beaucoup plus élevé. Tu dois être rapide du premier coup dès la FP1. En plus, il y a beaucoup de choses comme les pneus et les réglages, il y a beaucoup de différences, seule la course est la même. Mais la plus grande différence, de mon point de vue, est le niveau.

Tu es le premier Néerlandais à remporter un GP depuis Hans Spaan en 1990, alors que tu n'étais même pas encore né. Est-ce que ces statistiques ont quand même une signification pour toi, est-ce que tu penses parfois à ces choses ?

Honnêtement, quand j'ai gagné, je ne le savais pas du tout. Ezpeleta est venu me voir sur le podium et m'a dit que le dernier vainqueur néerlandais d'un GP à ce jour remontait à 33 ans - et ma réaction a été : "Nice !"



C'est aussi sympa, mais honnêtement, je ne m'en soucie pas trop. Je veux simplement gagner des courses.

L'attention dans ton pays a-t-elle augmenté suite à tes premiers succès en championnat du monde ?

Oui, certainement, la presse et ces choses sont devenues beaucoup plus importantes chez nous. Je reçois beaucoup plus d'attention. Ma sœur m'a même dit qu'ils n'étaient plus contents quand je rentrais à la maison, parce que tout tournait autour de moi. Mon grand-père aussi ne parle que de moi, c'est pourquoi ils en ont un peu assez à la maison. Mais je ne peux rien y faire. (Il sourit).

Le compte à rebours jusqu'aux premiers essais de l'année civile en février a commencé, la nouvelle saison du championnat du monde débutera dans deux mois à peine. Où aimerais-tu être dans un an, quels sont tes objectifs ?

J'aimerais gagner le titre de champion du monde, honnêtement. Mais nous essayons simplement de faire de notre mieux. En début de saison, nous devons voir comment les choses se passent et si nous pouvons faire une bonne saison. Mais l'objectif est définitivement de se battre pour le titre mondial.

En tant que vainqueur du GP et septième du championnat du monde de l'année dernière, tu ne peux guère te cacher. Après tout, avec le champion du monde Jaume Masià, ton coéquipier de l'année dernière Ayumu Sasaki et Deniz Öncü, trois des meilleurs pilotes du top 4 du classement du championnat du monde 2023 sont passés dans la catégorie Moto2.

Oui, beaucoup de bons pilotes sont passés en Moto2. Mais il y a toujours un Holgado, un Alonso ou un Rueda. Il y a donc encore beaucoup de pilotes rapides et la lutte sera rude. Mais je pense que c'est possible.

Avec tes 177 cm, tu es l'un des pilotes de Moto3 les plus grands, cela pourrait-il poser problème ?

Je peux gérer ma taille, mais le poids est un problème plus important pour moi. Je dois maintenir mon poids aussi bas que possible.

Cela signifie-t-il donc un régime strict en hiver ?

Non, je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de vélo de course. Ce n'est pas trop difficile pour moi.