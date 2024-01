Collin Veijer: "L'obiettivo è lottare per il titolo".

Collin Veijer è senza dubbio una delle scoperte della passata stagione del campionato mondiale. Il diciottenne di Staphorst, che si è classificato secondo nella Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2022, ha trovato rapidamente il suo posto nel Campionato del Mondo nel GP tedesco Liqui Moly Husqvarna Intact sotto la guida del team manager Peter Öttl, nonostante un infortunio all'inizio della stagione.

Soprattutto dopo la pausa estiva, Veijer è entrato nel vivo e ha ottenuto la sua prima pole position nel GP d'Austria al Red Bull Ring. Dopo tre quarti posti, è salito per la prima volta sul podio di un GP a Buriram alla fine di ottobre, seguito dalla sua prima vittoria due settimane dopo a Sepang - è stata la prima vittoria olandese in un GP dopo quella di Hans Spaan nella classe 125cc al GP di Brno del 1990. Veijer ha concluso il Campionato del Mondo al settimo posto.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, il veloce adolescente ha fatto un bilancio del suo primo anno nel Campionato del Mondo e ha guardato alla prossima stagione.

Collin, quando ci siamo incontrati ai test di Jerez nel marzo 2023, eri ancora uno spettatore con un infortunio al dito. Da allora sono successe molte cose. Ti aspettavi di concludere la tua stagione da debuttante nel Campionato del Mondo Moto3 come vincitore di un GP?

Sì, sono successe molte cose, è stata una stagione pazzesca. Se all'inizio della stagione mi avessero detto che avrei vinto un GP, non ci avrei creduto. Ma dopo la pausa estiva... Abbiamo fatto una buona gara a Silverstone e abbiamo ottenuto la pole in Austria. Quindi c'erano sicuramente dei segnali che ci facevano pensare di poter salire sul podio e vincere una gara. A quel punto, si cerca di fare del proprio meglio. Anche a Sepang - non avrei detto che avrei vinto la gara, ma ce l'abbiamo fatta.



Dopo la pausa estiva, siamo stati molto costanti e abbiamo ottenuto buoni risultati. A volte ci sono stati alcuni alti e bassi, ma siamo stati praticamente nei punti in ogni gara.

È una grande differenza passare dalla JuniorGP, l'ex Campionato del Mondo Junior, al Campionato del Mondo Moto3? Nel 2022 hai scritto un pezzo di storia per i Paesi Bassi con la tua prima vittoria nella JuniorGP a Jerez.

La differenza è enorme, il livello del Campionato del Mondo è molto più alto. Bisogna essere veloci fin dalle FP1. Poi ci sono molte cose come le gomme e l'assetto, ci sono molte differenze, solo la gara è la stessa. Ma la differenza più grande dal mio punto di vista è il livello.

Lei è il primo vincitore di un GP olandese dopo Hans Spaan nel 1990 - allora non era ancora nato. Queste statistiche hanno ancora un significato per lei, a volte pensa a queste cose?

A dire il vero, non me ne sono nemmeno reso conto quando ho vinto. Ezpeleta mi ha avvicinato sul podio e mi ha detto che l'ultimo vincitore del GP d'Olanda era stato 33 anni fa - e la mia reazione è stata: "Bello!".



È bello anche questo, ma ad essere sincero non mi interessa più di tanto. Voglio solo vincere le gare.

L'attenzione nel suo Paese è aumentata in seguito al suo primo successo nel Campionato del Mondo?

Sì, sicuramente, la stampa e queste cose sono diventate molto più importanti in patria. Ricevo molta più attenzione. Mia sorella ha persino detto che non sono più contenti quando torno a casa perché si parla solo di me. Anche mio nonno parla solo di me, quindi a casa sono un po' stufi. Ma non posso farci niente. (Sorride.)

Il conto alla rovescia per i primi test dell'anno solare a febbraio è iniziato, e la nuova stagione del campionato del mondo inizierà tra poco meno di due mesi. Dove vorrebbe essere tra un anno, quali sono i suoi obiettivi?

Ad essere sincero, vorrei vincere il titolo di campione del mondo. Ma cercheremo di fare del nostro meglio. Dobbiamo vedere come andranno le cose all'inizio della stagione e se riusciremo a fare una buona stagione. Ma l'obiettivo è sicuramente quello di lottare per il titolo mondiale.

Come vincitore del GP dell'anno scorso e settimo nel campionato mondiale, non puoi certo nasconderti. Dopotutto, con il campione del mondo Jaume Masià, il suo compagno di squadra dello scorso anno Ayumu Sasaki e Deniz Öncü, tre dei primi quattro piloti della classifica del Campionato del Mondo 2023 sono passati alla classe Moto2.

Sì, molti buoni piloti sono passati alla Moto2. Ma ci sono ancora Holgado, Alonso e Rueda. Quindi ci sono ancora molti piloti veloci e sarà una battaglia dura. Ma credo che sia possibile.

Con i suoi 177 cm, lei è uno dei piloti più alti della Moto3: potrebbe essere un problema?

Posso gestire l'altezza, il peso è la cosa più importante per me. Devo mantenere il mio peso il più basso possibile.

Questo significa una dieta ferrea in inverno?

No, mi alleno molto, vado spesso in bici da corsa. Non è troppo difficile per me.