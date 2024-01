Collin Veijer: "O objetivo é lutar pelo título"

O piloto de fábrica da Husqvarna, Collin Veijer, redimiu os nossos vizinhos holandeses na sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Moto3 após 33 longos anos. Ele quer voltar a fazê-lo em 2024.

Collin Veijer é, sem dúvida, uma das descobertas da última temporada do campeonato mundial. O jovem de 18 anos de Staphorst, que terminou em segundo lugar na Red Bull MotoGP Rookies Cup em 2022, rapidamente encontrou o seu lugar no Campeonato do Mundo na Liqui Moly Husqvarna Intact GP da Alemanha, sob o comando do chefe de equipa Peter Öttl, apesar de uma lesão no início da temporada.

Especialmente após a pausa de verão, Veijer entrou no ritmo e garantiu a sua primeira pole position no GP da Áustria, no Red Bull Ring. Depois de três quartos lugares, subiu ao pódio pela primeira vez em Buriram no final de outubro, seguido da sua primeira vitória duas semanas mais tarde em Sepang - foi a primeira vitória num GP holandês desde Hans Spaan na classe de 125cc no GP de Brno de 1990. Veijer terminou o Campeonato do Mundo em sétimo lugar.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o veloz adolescente faz uma retrospetiva do seu primeiro ano no Campeonato do Mundo e olha para a próxima época.

Collin, quando nos conhecemos no teste de Jerez, em março de 2023, ainda eras um espetador com uma lesão no dedo. Muita coisa aconteceu desde então. Esperavas terminar a tua época de estreia no Campeonato do Mundo de Moto3 como vencedor de um GP nessa altura?

Sim, aconteceu muita coisa, foi uma época louca. Se me tivessem dito no início da época que eu seria um vencedor de GP, eu não teria acreditado. Mas depois da pausa de verão... Fizemos uma boa corrida em Silverstone e fizemos a pole na Áustria. Portanto, havia definitivamente sinais de que podíamos tentar subir ao pódio e ganhar uma corrida. Nessa altura, só temos de dar o nosso melhor. Mesmo em Sepang - não teria dito que ia ganhar a corrida lá, mas conseguimos.



Depois da pausa de verão, fomos muito consistentes e conseguimos bons resultados. Por vezes, houve alguns altos e baixos, mas estivemos praticamente nos pontos em todas as corridas.

É uma grande diferença passar do JuniorGP, o antigo Campeonato do Mundo de Juniores, para o Campeonato do Mundo de Moto3? Em 2022, escreveste um pedaço de história para os Países Baixos com a tua primeira vitória na JuniorGP em Jerez.

A diferença é enorme, o nível no Campeonato do Mundo é muito mais elevado. Temos de ser rápidos desde o primeiro dia de testes. Depois há muitas coisas, como os pneus e a afinação, há muitas diferenças, só que a corrida é a mesma. Mas a maior diferença, do meu ponto de vista, é o nível.

É o primeiro vencedor de um GP holandês desde Hans Spaan em 1990 - nem sequer era nascido nessa altura. Estas estatísticas ainda têm significado para si, por vezes pensa nestas coisas?

Para ser sincero, nem sequer me apercebi disso quando ganhei. O Ezpeleta veio ter comigo no pódio e disse-me que o último vencedor do GP da Holanda tinha sido há 33 anos e a minha reação foi: "Boa!"



Também é bom, mas para ser honesto, não me importo muito com isso. Só quero ganhar corridas.

A atenção no seu país aumentou com o seu primeiro sucesso no Campeonato do Mundo?

Sim, de certeza, a imprensa e essas coisas tornaram-se muito mais importantes no meu país. Recebo muito mais atenção. A minha irmã até disse que já não fica contente quando chego a casa porque só falam de mim. O meu avô também só fala de mim, por isso estão um pouco fartos disso em casa. Mas não há nada que eu possa fazer. (sorri).

A contagem decrescente para os primeiros testes do ano civil, em fevereiro, está a decorrer e a nova época do campeonato do mundo começa em menos de dois meses. Onde gostaria de estar daqui a um ano, quais são os seus objectivos?

Para ser sincero, gostaria de ganhar o título de campeão do mundo. Mas vamos dar o nosso melhor. Temos de ver como correm as coisas no início da época e se podemos fazer uma boa época. Mas o objetivo é, sem dúvida, lutar pelo título mundial.

Como vencedor do GP do ano passado e sétimo no campeonato do mundo, não se pode esconder. Afinal, com o campeão do mundo Jaume Masià, o seu companheiro de equipa do ano passado Ayumu Sasaki e Deniz Öncü, três pilotos de topo dos quatro primeiros da classificação do Campeonato do Mundo de 2023 subiram para a classe Moto2.

Sim, muitos bons pilotos subiram para a Moto2. Mas ainda há Holgado, Alonso e Rueda. Portanto, ainda há muitos pilotos rápidos e vai ser uma batalha difícil. Mas acredito que é possível.

Com 177 cm, é um dos pilotos mais altos da Moto3, isso pode ser um problema?

Eu consigo lidar com a altura, o peso é que é o maior problema para mim. Tenho de manter o meu peso o mais baixo possível.

Então isso significa uma dieta rigorosa no inverno?

Não, eu treino muito, ando muito de bicicleta de estrada. Não é muito difícil para mim.