Collin Veijer: "El único camino es a través de España e Italia

Después de que Lukas Tulovic tuviera que conformarse con un asiento en MotoE para 2024, esta temporada no habrá ningún piloto regular alemán en las tres categorías de GP. Esto nunca había ocurrido desde el inicio de la era Dorna en 1992. Antes no había verdaderos titulares fijos, no había contratos entre los promotores de GP y los equipos para una temporada completa.

Los vecinos holandeses, por otra parte, tienen un aspirante al campeonato del mundo en la categoría de Moto3 en la figura de Collin Veijer, que redimió a sus compatriotas el año pasado en Sepang con la primera victoria en un GP desde Hans Spaan en la categoría de 125cc en el GP de Brno de 1990.

Sin embargo, la trayectoria del piloto oficial de Husqvarna le llevó muy pronto hacia el sur, tras ganar el Campeonato Holandés de Minimotos a la edad de ocho años. Entre otras cosas, Veijer fue campeón de Europa de MiniGP en 2017 y segundo en la general de la serie italiana CIV PreMoto3 en 2018, antes de dar el salto al Mundial a través de la Red Bull MotoGP Rookies Cup (subcampeón en 2022).

Collin, eres la gran esperanza del GP de Holanda y tú mismo has notado que el interés mediático está creciendo, sobre todo en tu país. ¿Sientes a veces un poco de presión? Hay bastantes estrellas del motocross en Holanda, tu compañero de marca en Husqvarna Kay de Wolf estuvo en tu box en Valencia, por ejemplo, pero en el paddock de MotoGP eres probablemente el único aspirante a la victoria en estos momentos.

Sí, no nos va tan mal en motocross. Como uno de los pocos pilotos holandeses de GP, intento hacerlo lo mejor posible en este paddock, representar a mi país y conseguir los mismos resultados que ellos. La única diferencia es que en Holanda no podemos entrenar tanto como los pilotos de motocross. Por eso vivo en España.

¿Es eso lo que tiene que hacer un joven piloto para tener una oportunidad? La superioridad de los españoles y los italianos no es ningún secreto, pero tú llegaste a ganador de un GP desde Holanda. En cambio, no habrá ningún GP de Alemania en 2024 después de que tu compañero de equipo en Intact, Lukas Tulovic, se retirara de Moto2.

Fuimos por primera vez a España cuando tenía ocho años para competir en una copa de pocket bike. Allí conocí a pilotos como Piqueras y Rueda, todos los pilotos con los que compito ahora. Los conozco muy bien y creo que esa es la manera de llegar al nivel que tienen cuando creces con ellos. La única diferencia es que yo apenas podía entrenar en comparación. Pero podía mantener el ritmo, así que el nivel no era tan malo.



Luego vino el traslado a Italia, donde conseguí un contrato con un fabricante de motores. Acabé quedándome allí siete años. Creo que la mayor diferencia con Holanda y países como España e Italia es la formación y el nivel.

Entonces, desde tu punto de vista, ¿es la única manera de alcanzar el nivel de los campeonatos del mundo?

Sí, sin duda en Holanda hay chicos con talento. Pero no consiguen nada porque se quedan allí y ganan un campeonato. Siempre es bonito ganar un título, pero si fueras a Italia, probablemente acabarías en último lugar...

En su caso, ¿quién tomó la decisión cuando sólo tenía ocho años?

Mi padre tomó la decisión cuando yo ya había ganado un campeonato holandés y todas las carreras de esa temporada. Allí no había competición, así que mi padre sabía que teníamos que ir a España. Creo que fueron en total ocho años en España e Italia, todos los que pasé con mi padre y mi tío. Ellos también conducían, es algo muy familiar entre nosotros.



Estuvimos mucho tiempo fuera de casa, pero al final todo salió bien. Para mí no fue especialmente difícil, porque para mí era normal ir a España o a Italia. Para los demás de mi clase, era un poco extraño que un chico estuviera fuera todo el tiempo. Pero para mí era muy normal.

¿Cómo se las arregló con su colegio?

Bueno, fue muy difícil porque no me gusta mucho aprender... (Sonríe.) Mi inglés era bueno, sólo quería ir a correr y no estaba muy centrado en la escuela. Pero hay que hacerlo. Fui a un colegio público como los demás niños, hablamos con el director del colegio e intentamos encontrar una solución.

Ha dicho que todo era muy normal para usted de niña. Cuando echa la vista atrás como ganador de un GP, ¿se da cuenta de lo largo que ha sido el camino? Y se dice a sí misma: "¡Ha merecido la pena!".

Creo que ha merecido la pena, teniendo en cuenta dónde estoy ahora. Por supuesto, en ese momento no sabes si lo conseguirás. Pero creo que he dado el primer gran paso en el camino hacia donde quería estar.