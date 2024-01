Collin Veijer : il faut passer par l'Espagne et l'Italie

Après que Lukas Tulovic ait dû se contenter d'une place en MotoE pour 2024, on ne voit plus aucun pilote titulaire allemand dans les trois catégories GP cette saison. C'est du jamais vu depuis le début de l'ère Dorna en 1992 ! Auparavant, il n'existait pas de véritables pilotes fixes, les promoteurs de GP n'avaient pas de contrats avec les équipes pour une saison complète.

En revanche, les voisins néerlandais disposent d'un candidat au championnat du monde dans la catégorie Moto3 en la personne de Collin Veijer, qui a délivré ses compatriotes l'année dernière à Sepang en remportant le premier GP depuis Hans Spaan dans la catégorie 125 lors du GP de Brno en 1990.

La carrière du pilote d'usine Husqvarna s'est toutefois orientée très tôt vers le sud, après avoir remporté le championnat néerlandais de mini-bike à l'âge de huit ans. Veijer a notamment été champion d'Europe MiniGP en 2017 et deuxième au classement général de la série italienne CIV-PreMoto3 en 2018, avant d'accéder au championnat du monde via la Red Bull MotoGP Rookies Cup (vice-champion en 2022).

Collin, tu es le grand espoir néerlandais en GP et tu as toi-même remarqué que l'intérêt des médias ne cesse de croître, surtout chez toi. Ressens-tu parfois une certaine pression ? Il y a quelques stars du motocross aux Pays-Bas, ton collègue de marque Husqvarna Kay de Wolf était par exemple dans ton box à Valence, mais dans le paddock du MotoGP, tu es probablement le seul candidat à la victoire actuellement.

Oui, en motocross, nous ne sommes pas si mal placés. En tant que l'un des rares pilotes de GP néerlandais, j'essaie de faire de mon mieux dans ce paddock, de représenter mon pays et d'obtenir les mêmes résultats qu'eux. La seule différence est qu'aux Pays-Bas, nous ne pouvons pas nous entraîner autant que les motocyclistes. C'est pourquoi je vis en Espagne.

C'est ce qu'un jeune pilote doit faire pour avoir une chance ? La supériorité des Espagnols et des Italiens n'est un secret pour personne, mais tu es parvenu à remporter un GP depuis les Pays-Bas. En revanche, après l'abandon en Moto2 de ton coéquipier Intact Lukas Tulovic, il n'y aura plus aucun pilote titulaire de GP en 2024 en provenance d'Allemagne.

Nous sommes allés en Espagne pour la première fois à l'âge de huit ans pour participer à une coupe de pocketbike. J'y ai déjà rencontré des pilotes comme Piqueras ou Rueda, tous des garçons contre lesquels je cours maintenant. Je les connais très bien et je pense que c'est le moyen d'atteindre le niveau auquel ils se trouvent quand tu grandis avec eux. La seule différence, c'est qu'en comparaison, je ne pouvais guère m'entraîner. Mais je pouvais suivre le rythme, le niveau n'était donc pas si mauvais.



Ensuite, je suis parti en Italie, où j'ai décroché un contrat avec un fabricant de moteurs. J'y suis finalement resté sept ans. Je pense que la plus grande différence avec les Pays-Bas et des pays comme l'Espagne et l'Italie, c'est l'entraînement et le niveau.

De ton point de vue, c'est donc le seul moyen d'atteindre le niveau du championnat du monde ?

Oui. Aux Pays-Bas, il y a certainement des garçons qui sont talentueux. Mais ils n'en tirent rien, car ils restent simplement là-bas et gagnent un championnat là-bas. C'est toujours sympa de gagner un titre, mais si tu allais ensuite en Italie, tu serais probablement à la dernière place...

Dans ton cas, qui a pris la décision alors que tu n'avais que huit ans ?

Mon père a pris la décision après que j'ai déjà gagné un championnat néerlandais et toutes les courses de la saison. Il n'y avait pas de concurrence là-bas, donc mon père savait que nous devions aller en Espagne. Je crois qu'en tout, cela fait huit ans en Espagne et en Italie, que j'ai tous passés avec mon père et mon oncle. Ils conduisaient aussi avant, c'est un peu une affaire de famille chez nous.



Nous étions assez souvent loin de la maison, mais cela a fini par fonctionner. Pour moi, ce n'était pas très difficile, parce que c'était normal d'aller en Espagne ou en Italie. Pour les autres élèves de ma classe, c'était certainement un peu bizarre qu'un garçon parte à plusieurs reprises. Mais pour moi, c'était très normal.

Comment cela s'est-il passé avec ton école ?

Eh bien, c'était très difficile parce que je n'aime pas trop étudier... (Il sourit.) Mon anglais était déjà bon, je voulais juste faire de la course et je n'étais pas vraiment concentré sur l'école. Il faut pourtant le faire. J'étais dans une école publique, comme les autres enfants, nous avions juste parlé avec le directeur de l'école et essayé de trouver une solution.

Tu as dit que lorsque tu étais enfant, tout cela était très normal pour toi. Maintenant que tu es vainqueur d'un GP, tu vois peut-être mieux à quel point le chemin a été long ? Et tu te dis : "Ça en valait la peine" !

Je pense que cela a vraiment payé, si l'on considère où j'en suis aujourd'hui. Bien sûr, on ne sait pas à ce moment-là si on va y arriver. Mais je crois que j'ai fait un premier grand pas vers là où je voulais être.