Collin Veijer: l'unica strada è quella che passa per la Spagna e l'Italia

Dopo che Lukas Tulovic ha dovuto accontentarsi di una sella in MotoE per il 2024, in questa stagione non ci sarà nessun pilota tedesco di ruolo nelle tre classi del GP. Non era mai successo dall'inizio dell'era Dorna, nel 1992! Prima non c'erano veri e propri titolari fissi, non c'erano contratti tra i promotori dei GP e le squadre per una stagione completa.

I vicini olandesi, invece, hanno un pretendente al campionato del mondo nella classe Moto3 sotto forma di Collin Veijer, che l'anno scorso a Sepang ha riscattato i suoi connazionali con la prima vittoria in un GP dopo quella di Hans Spaan nella classe 125cc al GP di Brno del 1990.

Tuttavia, la carriera del pilota ufficiale Husqvarna lo ha portato presto verso sud, dopo aver vinto il campionato olandese di mini moto all'età di otto anni. Tra le altre cose, Veijer è stato campione europeo MiniGP nel 2017 e secondo assoluto nella serie italiana CIV PreMoto3 nel 2018, prima di fare il salto al Campionato del Mondo attraverso la Red Bull MotoGP Rookies Cup (secondo classificato nel 2022).

Collin, tu sei la grande speranza del GP d'Olanda e hai notato che l'interesse dei media sta crescendo, soprattutto in patria. A volte senti un po' di pressione? Ci sono molte stelle del motocross nei Paesi Bassi, il tuo collega del marchio Husqvarna Kay de Wolf era nel tuo box a Valencia, per esempio, ma nel paddock della MotoGP sei probabilmente l'unico pretendente alla vittoria al momento.

Sì, non stiamo andando male nel motocross. Essendo uno dei pochi piloti olandesi da GP, cerco di fare del mio meglio in questo paddock, di rappresentare il mio Paese e di ottenere gli stessi risultati che hanno loro. L'unica differenza è che nei Paesi Bassi non possiamo allenarci quanto i motocrossisti. Ecco perché vivo in Spagna.

È questo che deve fare un giovane pilota per avere una possibilità? La superiorità degli spagnoli e degli italiani non è un segreto, ma tu sei arrivato a vincere un GP dai Paesi Bassi. Al contrario, nel 2024 non ci sarà nessun pilota tedesco che correrà il GP dopo che il suo compagno di squadra Lukas Tulovic si è ritirato dalla Moto2.

Siamo andati per la prima volta in Spagna quando avevo otto anni per partecipare a una pocket bike cup. Anche lì ho conosciuto piloti come Piqueras e Rueda, tutti quelli contro cui corro ora. Li conosco molto bene e credo che questo sia il modo per arrivare al loro livello quando si cresce con loro. L'unica differenza è che io non ho potuto allenarmi a confronto. Ma riuscivo a tenere il passo, quindi il livello non era male.



Poi è arrivato il trasferimento in Italia, dove ho ottenuto un contratto con un produttore di motori. Alla fine sono rimasto lì per sette anni. Credo che la differenza più grande tra i Paesi Bassi e paesi come la Spagna e l'Italia sia la formazione e il livello.

Quindi, dal suo punto di vista, è l'unico modo per raggiungere il livello del campionato mondiale?

Sì, nei Paesi Bassi ci sono sicuramente ragazzi di talento. Ma non ne ricavano nulla perché restano lì e vincono un campionato. È sempre bello vincere un titolo, ma se si andasse in Italia, probabilmente si finirebbe all'ultimo posto...

Nel tuo caso, chi ha preso la decisione quando avevi solo otto anni?

Mio padre ha preso la decisione dopo che avevo già vinto il campionato olandese e tutte le gare di quella stagione. Non c'era competizione lì, quindi mio padre sapeva che dovevamo andare in Spagna. Credo che in totale siano stati otto anni in Spagna e in Italia, tutti trascorsi con mio padre e mio zio. Anche loro guidavano, è una cosa di famiglia per noi.



Eravamo spesso lontani da casa, ma alla fine è andata bene. Per me non è stato particolarmente difficile, perché per me era normale andare in Spagna o in Italia. Per gli altri della mia classe era sicuramente un po' strano che un ragazzo fosse sempre fuori casa. Ma per me era molto normale.

Come si è organizzato con la sua scuola?

Beh, è stato molto difficile perché non mi piace molto imparare... (sorride) Il mio inglese era buono, volevo solo andare a correre e non ero molto concentrato sulla scuola. Ma devi farlo. Ho frequentato una scuola pubblica come gli altri ragazzi, abbiamo parlato con il preside della scuola e abbiamo cercato di trovare una soluzione.

Lei ha detto che per lei era tutto molto normale da bambino. Quando si guarda indietro, da vincitore di un GP, si rende conto di quanto sia stato lungo il suo percorso? E ti dici: "Ne è valsa la pena!".

Penso che ne sia valsa la pena, considerando dove sono ora. Naturalmente, in quel momento non puoi sapere se ce la farai. Ma credo di aver fatto il primo grande passo verso la meta che volevo raggiungere.