Collin Veijer: O único caminho é através de Espanha e Itália

Com Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), de 18 anos, os Países Baixos têm um candidato ao título de Moto3 para 2024. Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Veijer recorda os seus primórdios.

Depois de Lukas Tulovic ter tido de se contentar com um lugar na MotoE para 2024, esta época não haverá nenhum piloto regular alemão nas três classes de GP. Isto nunca tinha acontecido desde o início da era Dorna, em 1992! Anteriormente, não havia verdadeiros titulares fixos, não havia contratos entre os promotores de GP e as equipas para uma época completa.

Os vizinhos holandeses, por outro lado, têm um candidato ao título mundial na classe Moto3 na forma de Collin Veijer, que redimiu os seus compatriotas no ano passado em Sepang com a primeira vitória em GP desde Hans Spaan na classe 125cc no GP de Brno de 1990.

No entanto, a carreira do piloto de fábrica da Husqvarna levou-o para sul desde cedo, depois de ter vencido o Campeonato Holandês de Mini Bike aos oito anos de idade. Entre outras coisas, Veijer foi Campeão Europeu de MiniGP em 2017 e segundo na geral na série italiana CIV PreMoto3 em 2018, antes de dar o salto para o Campeonato do Mundo através da Red Bull MotoGP Rookies Cup (vice-campeão em 2022).

Collin, és a grande esperança do GP da Holanda e notaste que o interesse dos media está a aumentar, especialmente em casa. Por vezes sentes alguma pressão? Há muitas estrelas do motocross na Holanda, o teu colega da marca Husqvarna, Kay de Wolf, esteve na tua box em Valência, por exemplo, mas no paddock do MotoGP és provavelmente o único candidato à vitória neste momento.

Sim, não estamos a ir muito mal no motocross. Como um dos poucos pilotos holandeses de GP, tento dar o meu melhor neste paddock, para representar o meu país e conseguir os mesmos resultados que eles. A única diferença é que nos Países Baixos não podemos treinar tanto como os pilotos de motocross. É por isso que vivo em Espanha.

É isso que um jovem piloto tem de fazer para ter uma oportunidade? A superioridade dos espanhóis e dos italianos não é segredo para ninguém, mas tu chegaste a vencedor de GP a partir da Holanda. Em contraste, não haverá nenhum GP da Alemanha em 2024, depois de o seu companheiro de equipa na Intact, Lukas Tulovic, se ter retirado da Moto2.

A primeira vez que fomos a Espanha foi quando eu tinha oito anos, para competir numa taça de bicicletas de bolso. Já lá conheci pilotos como Piqueras e Rueda - todos os tipos com quem corro agora. Conheço-os muito bem e acho que é assim que se chega ao nível em que eles estão quando se cresce com eles. A única diferença é que, em comparação, eu mal conseguia treinar. Mas conseguia manter o ritmo, por isso o nível não era muito mau.



Depois mudei-me para Itália, onde consegui um contrato com um fabricante de motores. Acabei por ficar lá durante sete anos. Penso que a maior diferença entre os Países Baixos e países como Espanha e Itália é a formação e o nível.

Então, do seu ponto de vista, essa é a única forma de chegar ao nível do campeonato do mundo?

Sim, há certamente rapazes na Holanda que são talentosos. Mas eles não ganham nada com isso, porque ficam lá e ganham um campeonato. É sempre bom ganhar um título, mas se fossemos para Itália, provavelmente acabaríamos em último lugar...

No seu caso, quem tomou a decisão quando tinha apenas oito anos?

O meu pai tomou a decisão depois de eu já ter ganho um campeonato holandês e todas as corridas dessa época. Lá não havia competição, por isso o meu pai sabia que tínhamos de ir para Espanha. Penso que foi um total de oito anos em Espanha e Itália, todos eles passados com o meu pai e o meu tio. Eles também conduziam, é uma coisa de família para nós.



Estávamos muito tempo fora de casa, mas acabou por correr bem. Não foi particularmente difícil para mim, porque era normal eu ir para Espanha ou Itália. Para os outros da minha turma, era certamente um pouco estranho para um rapaz estar sempre fora de casa. Mas para mim era muito normal.

Como é que isso foi organizado com a sua escola?

Bem, foi muito difícil porque eu não gosto muito de aprender... (sorri.) O meu inglês era bom, eu só queria ir correr e não estava muito concentrado na escola. Mas é preciso fazê-lo. Andei numa escola pública como os outros miúdos, falámos com o diretor da escola e tentámos encontrar uma solução.

Disse que era tudo muito normal para si em criança. Quando olha para trás agora, como vencedor de um GP, talvez se aperceba melhor do longo caminho que percorreu? E diz a si próprio: "Valeu a pena!"

Acho que valeu mesmo a pena, tendo em conta onde estou agora. Claro que, na altura, não sabemos se vamos conseguir. Mas acho que dei o primeiro grande passo no caminho para onde queria estar.