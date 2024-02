Confirmation de la participation : CFMOTO à la chasse au titre avec un nouveau partenaire

Depuis 2022, le nom de CFMOTO a fait son entrée dans le paddock des GP. Le constructeur chinois, qui détient deux pour cent des parts de Pierer Mobility AG, cherche à se faire un nom parmi la clientèle européenne en s'engageant davantage dans le sport automobile.

Cette saison, CFMOTO a trouvé un nouveau partenaire dans l'équipe espagnole Aspar et participera non seulement à la catégorie Moto3, mais aussi à la catégorie Moto2. Dans la plus petite catégorie, le troisième du championnat du monde de l'année dernière et quadruple vainqueur de la course David Alonso ainsi que le rookie Joel Esteban prendront le départ. Le duo de pilotes reste en revanche inchangé en Moto2, où Jake Dixon et Izan Guevara représenteront l'équipe. L'équipe Aspar se présente donc dans des tons bleus inhabituels, après avoir porté les couleurs rouges de GASGAS au cours des dernières saisons. En 2020, Aspar a encore remporté le titre Moto3 avec Albert Arenas sur KTM.

Les objectifs pour cette saison sont clairement définis : "En 2024, nous voulons nous battre pour le titre en Moto3 et Moto2, et le faire avec CFMOTO est une motivation supplémentaire. Nous sommes très heureux d'avoir leur soutien et nous allons nous battre pour les rendre fiers et leur offrir le plus de victoires possible", a déclaré le propriétaire de l'équipe, Jorge Martínez. Depuis 2018, il court en Moto3 avec des produits fabriqués par Pierer Mobility AG et a remporté 26 victoires, 58 podiums et deux titres de champion du monde - après Arenas, avec Izan Guevara (2022).

Su Zhen, Racing Development Manager de CFMOTO, se réjouit également de cette collaboration avec Aspar. "Nous pensons qu'avec cette équipe légendaire, il y aura d'autres victoires et d'autres podiums. La saison 2024 n'est qu'un début, avec l'équipe Aspar, nous allons chercher d'autres possibilités de coopération au-delà du paddock".

Au cours des deux dernières saisons, PrüstelGP s'est présenté en tant que CFMOTO Racing Team dans le championnat du monde Moto3, mais les résultats n'ont pas été satisfaisants, à l'exception de quelques moments forts (troisièmes places pour Xavier Artigas, Carlos Tatay et Joel Kelso). Peu avant la finale de la saison, l'équipe saxonne a été informée que le budget du CFMOTO pour 2024 serait transféré à l'équipe de Jorge "Aspar" Martínez. En raison du déficit financier d'environ 1 million d'euros qui s'est ainsi ouvert, Ingo et Florian Prüstel ont retiré leur équipe du championnat du monde.