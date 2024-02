Confermato: CFMOTO a caccia di titoli con un nuovo partner

Dal 2022, il nome CFMOTO è entrato nel paddock dei GP. Il produttore cinese, che detiene il due per cento delle azioni di Pierer Mobility AG, sta cercando di farsi un nome tra i clienti europei aumentando il suo coinvolgimento nel motorsport.

Per questa stagione, CFMOTO ha trovato un nuovo partner nel team spagnolo Aspar e parteciperà non solo alla Moto3 ma anche alla Moto2. Il bronzo del Campionato del Mondo dello scorso anno e quattro volte vincitore di gare David Alonso e il debuttante Joel Esteban gareggeranno nella categoria più piccola. L'accoppiata di piloti rimane invece invariata in Moto2, con Jake Dixon e Izan Guevara a rappresentare la squadra. Ciò significa che il team Aspar si presenterà in una tonalità di blu sconosciuta, dopo aver corso con i colori rossi di GASGAS nelle stagioni precedenti. Nel 2020, Aspar ha vinto il titolo della Moto3 con Albert Arenas su KTM.

Gli obiettivi per questa stagione sono ben definiti: "Vogliamo lottare per il titolo in Moto3 e Moto2 nel 2024, e farlo con CFMOTO è un ulteriore incentivo. Siamo molto felici di avere il loro supporto e lotteremo per renderli orgogliosi e per ottenere il maggior numero di vittorie possibile", ha spiegato il proprietario del team Jorge Martínez. Quest'ultimo corre in Moto3 con i prodotti Pierer Mobility AG dal 2018 e in questo lasso di tempo ha ottenuto 26 vittorie, 58 podi e due titoli mondiali - dopo Arenas anche con Izan Guevara (2022).

Anche Su Zhen, Racing Development Manager di CFMOTO, è entusiasta della collaborazione con Aspar. "Crediamo che con questa squadra leggendaria arriveranno altre vittorie e podi. La stagione 2024 è solo l'inizio e cercheremo ulteriori opportunità di collaborazione con il team Aspar al di là del paddock".

Nelle ultime due stagioni, PrüstelGP ha gareggiato come CFMOTO Racing Team nel Campionato del Mondo Moto3, ma a parte alcuni momenti salienti (i terzi posti di Xavier Artigas, Carlos Tatay e Joel Kelso), i risultati non sono stati soddisfacenti. Poco prima del finale di stagione, il team sassone è stato informato che il budget CFMOTO per il 2024 sarebbe stato trasferito al team di Jorge "Aspar" Martínez. A causa del conseguente buco finanziario di circa 1 milione di euro, Ingo e Florian Prüstel hanno ritirato la loro squadra dal campionato mondiale.