Confirmado: CFMOTO na caça ao título com novo parceiro

Desde 2022, o nome CFMOTO está presente no paddock dos GP. O construtor chinês, que detém dois por cento das acções da Pierer Mobility AG, esforça-se por se afirmar entre os clientes europeus, aumentando o seu envolvimento nos desportos motorizados.

Esta época, a CFMOTO encontrou um novo parceiro na equipa espanhola Aspar e vai competir não só na Moto3, mas também na Moto2. O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado e quatro vezes vencedor de corridas, David Alonso, e o estreante Joel Esteban vão competir na categoria mais pequena. A dupla de pilotos mantém-se inalterada em Moto2, no entanto, com Jake Dixon e Izan Guevara a representarem a equipa. Isto significa que a equipa Aspar vai apresentar-se em tons de azul que não lhe são familiares, depois de ter corrido com as cores vermelhas da GASGAS nas épocas anteriores. Em 2020, a Aspar conquistou o título de Moto3 com Albert Arenas na KTM.

Os objectivos para esta época estão claramente definidos: "Queremos lutar pelo título de Moto3 e Moto2 em 2024, e fazê-lo com a CFMOTO é um incentivo adicional. Estamos muito contentes por ter o seu apoio e vamos lutar para os deixar orgulhosos e oferecer o maior número de vitórias possível", explicou o proprietário da equipa, Jorge Martínez. Martínez corre em Moto3 com os produtos da Pierer Mobility AG desde 2018 e conta com 26 vitórias, 58 pódios e dois títulos de campeão mundial neste período - depois de Arenas também com Izan Guevara (2022).

Su Zhen, Diretor de Desenvolvimento de Corridas da CFMOTO, também está muito satisfeito com a colaboração com a Aspar. "Acreditamos que mais vitórias e pódios virão com esta equipa lendária. A época de 2024 é apenas o início e iremos procurar mais oportunidades de cooperação com a equipa Aspar para além do paddock."

Nas duas últimas épocas, a PrüstelGP competiu como CFMOTO Racing Team no Campeonato do Mundo de Moto3, mas à exceção de alguns destaques (terceiros lugares de Xavier Artigas, Carlos Tatay e Joel Kelso), os resultados não foram satisfatórios. Pouco antes do final da época, a equipa saxónica foi informada de que o orçamento da CFMOTO para 2024 seria transferido para a equipa de Jorge "Aspar" Martínez. Devido ao défice financeiro resultante de cerca de 1 milhão de euros, Ingo e Florian Prüstel retiraram a sua equipa do campeonato do mundo.