Paolo Simoncelli: "Marco es la esencia de todo"

Fue una de las horas más difíciles de la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo cuando Marco Simoncelli falleció en un accidente en el Circuito Internacional de Sepang (SIC, por sus siglas en inglés) el 23 de octubre de 2011. El carismático campeón del mundo de 250cc de 2008 solo tenía 24 años. Tras el golpe del destino, Papa Paolo resolvió firmemente volver al paddock de GP con su propio equipo en honor a Marco, y en 2017 hizo realidad este plan con el debut del "SIC58 Squadra Corse" en el Campeonato del Mundo de Moto3.

El miércoles, la escuadra de Simoncelli se presentó oficialmente para la temporada 2024 con los recién llegados a Moto3 Luca Lunetta y Filippo Farioli, así como con los pilotos de MotoE Kevin Manfredi y Massimo Roccoli. Tradicionalmente, la presentación del equipo SIC se celebra en el Misano World Circuit, que desde 2012 lleva el nombre de Marco Simoncelli.

En esta ocasión, Paolo puso a su equipo, socios y representantes de los medios de comunicación en ambiente para la nueva temporada con un emotivo mensaje: "'Sólo compré las patatas fritas San Carlo porque había una foto de Sic en el envase, y ahora no puedo imaginar una parrilla sin tus colores'. Una niña que ha crecido me envió esto hace poco y me hizo pensar en lo que este equipo significa para mí."

"Estamos conectados a una parte de ti por tu pasado con Marco, porque llegaste a conocerle personalmente, porque encontró un camino hasta tu casa y hasta tu corazón. Primero amigos, luego padrinos. Otros están aquí porque se dejaron llevar por sus logros deportivos y su talento le convirtió en tu amigo. A todos nos enamoró su valentía en la pista y su dulzura fuera de ella. Y en menor medida, también porque sé algo de este trabajo".

"Me gustaría brindar por el SIC58 Squadra Corse, al que a veces se señala por ser demasiado directo, pero al final, en un mundo falso y tonto como el de hoy, somos más reales que nunca", continuó Paolo Simoncelli. "Un brindis por todos los que formáis parte de ella, porque sin estos pilares no habría Squadra Corse. Lo mismo digo por Marco, que es la esencia de todo. Sin él, no tendríamos razón para estar aquí".

"Juntos, somos la prueba de que cuando un sueño se rompe, hay que ser capaz de crear uno nuevo intentándolo día tras día, hasta el final, porque es la única manera de llegar a ser grande", enfatizó el jefe del equipo SIC58. "Un brindis por nuestra tozudez, porque nunca nos rendimos y cada año tenemos el valor de volver a intentarlo con la misma fuerza que el primer año, o quizá incluso más".