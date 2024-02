Paolo Simoncelli : "Marco est l'essence de tout".

Ce fut l'une des heures les plus difficiles de l'histoire du championnat du monde de motocyclisme lorsque Marco Simoncelli s'est tué le 23 octobre 2011 sur le circuit international de Sepang (SIC en abrégé). Le charismatique champion du monde 250 cm3 de 2008 n'avait que 24 ans. Après ce coup du sort, Papa Paolo s'était promis de revenir un jour dans le paddock des GP avec sa propre équipe en l'honneur de Marco - et il a réalisé ce projet en 2017 avec les débuts de la "SIC58 Squadra Corse" dans le championnat du monde Moto3.

Mercredi, l'équipe Simoncelli s'est officiellement présentée pour la saison 2024 avec les nouvelles recrues Moto3 Luca Lunetta et Filippo Farioli ainsi que les pilotes MotoE Kevin Manfredi et Massimo Roccoli. Traditionnellement, la présentation de l'équipe SIC se déroule sur le Misano World Circuit, qui porte le nom de Marco Simoncelli depuis 2012.

A cette occasion, Paolo a mis son équipe, ses partenaires et les représentants des médias dans l'ambiance de la nouvelle saison avec un message plein d'émotion : "'J'ai acheté les chips San Carlo uniquement parce qu'il y avait une photo de Sic sur l'emballage, et maintenant je ne peux pas imaginer une grille de départ sans vos couleurs'. C'est ce que m'a envoyé récemment une fille qui a grandi entre-temps, et elle m'a ainsi fait réfléchir à ce que cette équipe représente pour moi".

"Nous sommes liés à une partie de vous en raison de votre passé avec Marco, parce que vous l'avez connu personnellement, parce qu'il a trouvé un chemin vers votre maison et votre cœur. D'abord des amis, puis des sponsors. D'autres sont ici parce qu'ils ont été emportés par ses performances sportives et que son talent a fait de lui votre ami. Pour nous tous, c'est parce que nous sommes tombés amoureux de sa bravoure sur la piste et de sa douceur en dehors. Et dans une moindre mesure, c'est aussi parce que je connais un peu ce métier".

"Je voudrais porter un toast à la SIC58 Squadra Corse, qui est parfois montrée du doigt parce que nous sommes trop directs, mais au final, dans un monde faux et stupide comme celui d'aujourd'hui, nous sommes plus réels que jamais", a poursuivi Paolo Simoncelli. "Un toast à vous tous qui en faites partie, parce que sans ces piliers, il n'y aurait pas de Squadra Corse. Cela vaut aussi pour Marco, qui est l'essence de tout cela. Sans lui, nous n'aurions aucune raison d'être ici".

"Ensemble, nous sommes la preuve que lorsqu'un rêve se brise, il faut être capable d'en créer un autre en essayant jour après jour, jusqu'au bout, car c'est la seule façon de devenir grand", a souligné le patron de l'équipe SIC58. "Un toast à notre entêtement, parce que nous n'abandonnons jamais et que chaque année nous avons le courage de réessayer avec la même force que la première année - ou peut-être plus".