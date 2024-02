Paolo Simoncelli: "Marco è l'essenza di tutto".

È stata una delle ore più difficili nella storia del Motomondiale quando Marco Simoncelli ha perso la vita in un incidente al Sepang International Circuit (SIC) il 23 ottobre 2011. Il carismatico campione del mondo 250cc del 2008 aveva solo 24 anni. Dopo il colpo del destino, papà Paolo ha fermamente deciso di tornare nel paddock dei GP con una propria squadra in onore di Marco - e nel 2017 ha realizzato questo piano con il debutto della "SIC58 Squadra Corse" nel Campionato del Mondo Moto3.

Mercoledì scorso, la squadra di Simoncelli si è presentata ufficialmente per la stagione 2024 con i nuovi arrivati della Moto3 Luca Lunetta e Filippo Farioli e i piloti della MotoE Kevin Manfredi e Massimo Roccoli. Tradizionalmente, la presentazione del team SIC si tiene al Misano World Circuit, che dal 2012 è intitolato a Marco Simoncelli.

In questa occasione, Paolo ha fatto entrare la sua squadra, i suoi partner e i rappresentanti dei media nel mood della nuova stagione con un messaggio emozionante: "Ho comprato le patatine San Carlo solo perché sulla confezione c'era la foto del Sic, e ora non riesco a immaginare una griglia senza i vostri colori". Una ragazza che è cresciuta di recente mi ha mandato questo messaggio e mi ha fatto pensare a cosa significa per me questa squadra".

"Siamo legati a una parte di te grazie al tuo passato con Marco, perché hai avuto modo di conoscerlo personalmente, perché ha trovato una strada per arrivare a casa tua e nel tuo cuore. Prima amici, poi sponsor. Altri sono qui perché si sono lasciati trasportare dai suoi successi sportivi e il suo talento lo ha reso vostro amico. Tutti noi ci siamo innamorati del suo coraggio in pista e della sua dolcezza fuori. E, in misura minore, è anche perché io so qualcosa di questo lavoro".

"Vorrei brindare alla SIC58 Squadra Corse, che a volte viene additata per essere troppo diretta, ma alla fine, in un mondo falso e sciocco come quello di oggi, siamo più veri che mai", ha continuato Paolo Simoncelli. "Un brindisi a tutti voi che ne fate parte, perché senza questi pilastri non ci sarebbe Squadra Corse. Lo stesso vale per Marco, che è l'essenza di tutto. Senza di lui, non avremmo motivo di essere qui".

"Insieme, siamo la prova che quando un sogno si infrange, bisogna essere in grado di crearne uno nuovo provandoci giorno dopo giorno, fino alla fine, perché è l'unico modo per diventare grandi", ha sottolineato il boss del team SIC58. "Un brindisi alla nostra testardaggine, perché non ci arrendiamo mai e ogni anno abbiamo il coraggio di riprovarci con la stessa forza del primo anno, o forse anche di più".