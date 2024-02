Paolo Simoncelli: "O Marco é a essência de tudo"

Foi uma das horas mais difíceis da história do Campeonato do Mundo de Motociclismo quando Marco Simoncelli morreu num acidente no Circuito Internacional de Sepang (SIC) a 23 de outubro de 2011. O carismático campeão do mundo de 250cc de 2008 tinha apenas 24 anos. Após o golpe do destino, Papa Paolo decidiu firmemente regressar ao paddock de GP com a sua própria equipa em honra de Marco - e em 2017 concretizou este plano com a estreia da "SIC58 Squadra Corse" no Campeonato do Mundo de Moto3.

Na quarta-feira, a equipa de Simoncelli apresentou-se oficialmente para a época de 2024 com os estreantes de Moto3 Luca Lunetta e Filippo Farioli, bem como com os pilotos de MotoE Kevin Manfredi e Massimo Roccoli. Tradicionalmente, a apresentação da equipa SIC tem lugar no Circuito Mundial de Misano, que tem o nome de Marco Simoncelli desde 2012.

Nesta ocasião, Paolo animou a sua equipa, parceiros e representantes dos meios de comunicação social para a nova temporada com uma mensagem emotiva: "'Só comprei as batatas fritas San Carlo porque havia uma fotografia da Sic na embalagem e agora não consigo imaginar uma grelha sem as vossas cores. Uma rapariga que cresceu recentemente enviou-me isto e fez-me pensar no que esta equipa significa para mim".

"Estamos ligados a uma parte de vós devido ao vosso passado com o Marco, porque o conheceram pessoalmente, porque ele encontrou um caminho para a vossa casa e para o vosso coração. Primeiro amigos, depois padrinhos. Outros estão aqui porque foram levados pelos seus feitos desportivos e o seu talento tornou-o vosso amigo. Para todos nós, apaixonámo-nos pela sua coragem na pista e pela sua delicadeza fora dela. E, em menor grau, é também porque sei alguma coisa sobre este trabalho".

"Gostaria de fazer um brinde à Squadra Corse SIC58, que por vezes é apontada por ser demasiado direta, mas no final, num mundo falso e tolo como o de hoje, somos mais reais do que nunca", continuou Paolo Simoncelli. "Um brinde a todos vós que fazem parte dela, porque sem estes pilares não haveria Squadra Corse. O mesmo se aplica ao Marco, que é a essência de tudo. Sem ele, não teríamos razão para estar aqui".

"Juntos, somos a prova de que, quando um sonho é destruído, temos de ser capazes de criar um novo, tentando dia após dia, até ao fim, porque essa é a única forma de nos tornarmos grandes", sublinhou o chefe de equipa da SIC58. "Um brinde à nossa teimosia, porque nunca desistimos e todos os anos temos a coragem de tentar de novo com a mesma força do primeiro ano - ou talvez até mais."