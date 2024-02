Hommage aux snippers : Dovizioso écrase une larme

En 2004, Andrea Dovizioso a été sacré champion du monde 125 cm3 avec l'équipe Cecchini sur Honda. A l'époque, l'équipe s'appelait encore CBC Corse et le chef d'équipe de "Dovi" était le cofondateur de l'équipe, Giancarlo Cecchini, le père de l'actuel chef d'équipe Snipers, Mirko Cecchini.

Le fait que l'équipe Cecchini s'appelle désormais Snipers a d'ailleurs une bonne raison : "cecchino" signifie "tireur d'élite" en allemand, le pluriel ("cecchini") signifie "snipers" en anglais.

Ces dernières années, les pilotes Snipers se sont distingués du reste du peloton Moto3 par leur livrée rose. Pour 2024, l'équipe italienne a dévoilé un design non moins flamboyant, mais en jaune vif. Le nouveau look pour Matteo Bertelle et David Almansa est un hommage à Dovizioso et à son titre il y a 20 ans. "Nous aimons beaucoup ces nouvelles couleurs, elles nous rappellent de bons moments et me donnent un bon sentiment pour repartir avec beaucoup de détermination", a déclaré Mirko Cecchini à ce sujet.

Dovizioso a suivi sur place la présentation du team Snipers à Pesaro et a même ressenti une certaine émotion en pensant aux débuts de sa carrière en GP qui s'est terminée en septembre 2022. "Vous avez réussi à me faire écraser une larme", a reconnu le triple vice-champion du monde MotoGP. "Au début, je ne connaissais rien de ce monde. Après toutes ces années en MotoGP, je peux dire que les choses ont beaucoup changé. Avant, c'était plus familial, on était toujours avec l'équipe - comme si un week-end avait duré sept jours".