Omaggio ai cecchini: Dovizioso versa una lacrima

Nel 2004, Andrea Dovizioso si è laureato campione del mondo 125cc con il team Cecchini su una Honda. All'epoca, il team si chiamava ancora CBC Corse e il cofondatore Giancarlo Cecchini, padre dell'attuale boss del team Snipers Mirko Cecchini, era il capo equipaggio del "Dovi".

Per inciso, c'è una buona ragione per cui il team Cecchini si chiama ora Snipers: "cecchino" significa cecchino in tedesco, il plurale ("cecchini") significa cecchini in inglese.

Negli ultimi anni, i piloti Snipers si sono distinti dal resto della Moto3 con la loro livrea rosa. Per il 2024, la squadra italiana ha presentato un design non meno accattivante, anche se in giallo brillante. Il nuovo look di Matteo Bertelle e David Almansa è un omaggio a Dovizioso e alla sua vittoria del titolo 20 anni fa. "Ci piacciono molto i nuovi colori, ci ricordano grandi momenti e mi danno una buona sensazione per ripartire con molta determinazione", ha detto Mirko Cecchini.

Dovizioso ha seguito sul posto la presentazione del team Snipers a Pesaro e si è anche un po' commosso al pensiero dell'inizio della sua carriera da GP, che si è conclusa nel settembre 2022. "Siete riusciti a farmi versare una lacrima", ha ammesso il tre volte vicecampione della MotoGP. "All'inizio non sapevo nulla di questo mondo. Dopo tutti questi anni in MotoGP, posso dire che le cose sono cambiate molto. Una volta le cose erano più familiari, eri sempre insieme alla squadra, come se un weekend durasse sette giorni".