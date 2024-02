Homenagem aos atiradores: Dovizioso derrama uma lágrima

Traz recordações: a pintura amarela da Snipers para a época de Moto3 de 2024 é baseada no design com que Andrea Dovizioso ganhou o título do Campeonato do Mundo de 125cc há 20 anos.

Em 2004, Andrea Dovizioso foi coroado Campeão do Mundo de 125cc com a equipa Cecchini numa Honda. Nessa altura, a equipa ainda se chamava CBC Corse, com o cofundador Giancarlo Cecchini, pai do atual chefe de equipa da Snipers, Mirko Cecchini, a atuar como chefe de equipa de "Dovi".

Aliás, há uma boa razão para a equipa de Cecchini se chamar agora Snipers: "cecchino" significa atirador em alemão, o plural ("cecchini") significa atiradores em inglês.

Nos últimos anos, os pilotos da Snipers têm-se destacado do resto da Moto3 com a sua pintura cor-de-rosa. Para 2024, a equipa italiana apresentou um design não menos apelativo, embora em amarelo vivo. O novo visual de Matteo Bertelle e David Almansa é uma homenagem a Dovizioso e à sua conquista do título há 20 anos. "Gostamos muito das novas cores, fazem-nos lembrar grandes momentos e dão-me uma boa sensação para voltar a correr com muita determinação", disse Mirko Cecchini.

Dovizioso acompanhou in loco a apresentação da equipa Snipers em Pesaro e até ficou um pouco emocionado ao pensar no início da sua carreira de GP, que termina em setembro de 2022. "Conseguiram fazer-me derramar uma lágrima", admitiu o três vezes vice-campeão de MotoGP. "Eu não sabia nada sobre este mundo no início. Depois de todos estes anos no MotoGP, posso dizer que as coisas mudaram muito. As coisas costumavam ser mais familiares, estávamos sempre juntos com a equipa - como se um fim de semana durasse sete dias."