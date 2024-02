Tech3 aussi sous la bannière GASGAS en Moto3

L'année dernière, les couleurs de GASGAS ont fait leur entrée dans la catégorie reine du MotoGP avec le team Tech3, et en 2024, l'écurie française sera également en rouge pour la course au titre dans le championnat du monde Moto3. "En 2024, notre équipe Moto3 deviendra le Red Bull GASGAS Tech3 Team", a annoncé officiellement Hervé Poncharal jeudi. "Nous sommes très fiers de porter officiellement les couleurs de la jeune marque GASGAS en MotoGP et en Moto3. Notre solide partenariat avec Red Bull se poursuit, pour cela nous sommes très heureux d'accueillir Motul comme notre partenaire officiel pour l'huile".

Le triple vainqueur de GP et cinquième du championnat du monde de l'année dernière, Daniel Holgado, a été rejoint par un rookie chez Tech3 pour la nouvelle saison de Moto3, Jacob Roulstone. "Daniel Holgado sera le leader de l'équipe en 2024, après nous avoir fait rêver l'année dernière avec une saison incroyable, en remportant trois victoires et quelques autres podiums. Je sais que Dani sera encore plus fort en 2024, il a faim de plus", a souligné Poncharal. "À ses côtés, nous avons une recrue australienne passionnante, Jacob Roulstone, qui nous a rejoints lors du test de Valence en novembre. Il a passé une bonne première journée avec l'équipe et je sais qu'il profitera des tests de Portimão et de Jerez pour être déjà prêt pour sa première saison en Moto3".

La catégorie Moto3 débutera sa pré-saison jeudi et vendredi de cette semaine avec un test privé à Portimão, suivi du test IRTA à Jerez du 28 février au 1er mars.

"Pour l'équipe Tech3, il y a quelques changements pour 2024, mais les standards et les objectifs sont restés en grande partie inchangés", a ajouté Jens Hainbach, vice-président Sports Management Road Racing du groupe Pierer. "Au cours des deux dernières années, l'équipe a remporté des victoires en GP et, en tant que membre de la GP Academy, elle a contribué à développer des talents. Avec Dani et Jacob, ce travail en rouge se poursuit - et je suis convaincu que les succès se poursuivront également".

De 2021 à 2023, c'est encore la troupe de Jorge Martínez qui se présentait comme équipe d'usine GASGAS, mais à partir de cette saison, c'est l'équipe Aspar qui portera les couleurs bleues de CFMOTO à la place de PrüstelGP. Outre David Alonso, candidat au championnat du monde Moto3, et Joel Esteban, novice en championnat du monde, la marque chinoise est également présente pour la première fois dans la catégorie Moto2 avec Jake Dixon et Izan Guevara.