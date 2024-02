Tech3 sotto la bandiera GASGAS anche in Moto3

Come previsto, ci sarà un altro cambio di colore all'interno di Pierer Mobility AG per la stagione 2024: Dani Holgado e Jacob Roulstone partiranno per Red Bull GASGAS Tech3 con effetto immediato.

Lo scorso anno, i colori GASGAS hanno fatto il loro debutto nella classe regina della MotoGP con il Team Tech3; nel 2024, la squadra francese inseguirà il titolo in rosso anche nel Campionato del Mondo Moto3. "Nel 2024, il nostro team Moto3 diventerà il Red Bull GASGAS Tech3 Team", ha annunciato ufficialmente giovedì Hervé Poncharal. "Siamo molto orgogliosi di portare ufficialmente la bandiera del giovane marchio GASGAS in MotoGP e Moto3. La nostra forte partnership con Red Bull continua e siamo molto felici di accogliere Motul come nostro partner ufficiale per l'olio".

Il tre volte vincitore del GP dello scorso anno e quinto nel Campionato del Mondo, Daniel Holgado, è stato affiancato in Tech3 da un esordiente per la nuova stagione Moto3, Jacob Roulstone. "Daniel Holgado sarà il leader della squadra nel 2024 dopo che l'anno scorso ci ha fatto sognare con una stagione incredibile, conquistando tre vittorie e altri podi. So che Dani sarà ancora più forte nel 2024, ha una gran voglia di fare", ha sottolineato Poncharal. "Al suo fianco abbiamo un entusiasmante rookie australiano, Jacob Roulstone, che si è unito a noi nei test di Valencia a novembre. Ha avuto un buon primo giorno con la squadra e so che userà i test di Portimão e Jerez per essere pronto per la sua prima stagione in Moto3".

La classe Moto3 inizia la pre-stagione con un test privato a Portimão giovedì e venerdì di questa settimana, seguito dal test IRTA di Jerez dal 28 febbraio al 1° marzo.

"Ci sono alcuni cambiamenti per il Team Tech3 per il 2024, ma gli standard e gli obiettivi rimangono in gran parte invariati", ha aggiunto Jens Hainbach, Sports Management Road Racing Vice President del Gruppo Pierer. "Il team ha ottenuto vittorie nei GP negli ultimi due anni e, come parte della GP Academy, ha contribuito a promuovere i talenti. Con Dani e Jacob, questo lavoro continuerà in rosso - e sono convinto che continueranno anche i successi".

Dal 2021 al 2023, la squadra di Jorge Martínez è stata ancora il team ufficiale GASGAS, ma da questa stagione l'Aspar Team vestirà i colori blu CFMOTO invece di PrüstelGP. Oltre a David Alonso, concorrente del Campionato del Mondo Moto3, e a Joel Esteban, esordiente nel Campionato del Mondo, il marchio cinese partecipa per la prima volta alla classe Moto2 con Jake Dixon e Izan Guevara.