Tech3 também sob a bandeira GASGAS em Moto3

No ano passado, as cores da GASGAS fizeram a sua estreia na categoria rainha do MotoGP com a Tech3 Team; em 2024, a equipa francesa vai também perseguir o título em vermelho no Campeonato do Mundo de Moto3. "Em 2024, a nossa equipa de Moto3 passará a ser a Red Bull GASGAS Tech3 Team", anunciou oficialmente Hervé Poncharal na quinta-feira. "Estamos muito orgulhosos por carregar oficialmente a bandeira da jovem marca GASGAS no MotoGP e Moto3. A nossa forte parceria com a Red Bull continua e estamos muito contentes por receber a Motul como nosso parceiro oficial de óleo."

O vencedor de três GPs no ano passado e quinto no Campeonato do Mundo, Daniel Holgado, juntou-se ao estreante Jacob Roulstone na Tech3 para a nova temporada de Moto3. "Daniel Holgado será o líder da equipa em 2024, depois de nos ter feito sonhar com uma época incrível no ano passado, com três vitórias e mais alguns pódios. Sei que o Dani vai estar ainda mais forte em 2024, ele tem fome de mais", sublinhou Poncharal. "Ao seu lado temos um entusiasmante estreante australiano, Jacob Roulstone, que se juntou a nós no teste de Valência em novembro. Ele teve um bom primeiro dia com a equipa e sei que vai usar os testes em Portimão e Jerez para estar pronto para a sua primeira época em Moto3."

A classe Moto3 inicia a pré-época com um teste privado em Portimão na quinta e sexta-feira desta semana, seguido do teste IRTA em Jerez de 28 de fevereiro a 1 de março.

"Há algumas mudanças na Tech3 Team para 2024, mas os padrões e objectivos permanecem em grande parte inalterados", acrescentou Jens Hainbach, Vice-Presidente da Sports Management Road Racing no Grupo Pierer. "A equipa alcançou vitórias em GPs nos últimos dois anos e, como parte da GP Academy, ajudou a promover talentos. Com o Dani e o Jacob, este trabalho vai continuar no vermelho - e estou convencido de que os sucessos também vão continuar."

De 2021 a 2023, a equipa de Jorge Martínez ainda era a equipa de fábrica da GASGAS, mas a partir desta temporada, a Aspar Team usará as cores azuis da CFMOTO em vez da PrüstelGP. Para além do candidato ao título de Campeão do Mundo de Moto3, David Alonso, e do estreante no Campeonato do Mundo, Joel Esteban, a marca chinesa também compete na classe de Moto2 pela primeira vez com Jake Dixon e Izan Guevara.