Championnat d'Autriche de motocross à Hochneukirchen : La journée des vice-présidents

En avant-première : Marcel Stauffer s'est imposé à quatre reprises, remportant ainsi les 16 courses de la catégorie MX2 cette saison.



Dans la classe Open, Michael Kratzer était de nouveau au départ après sa grave chute à Oberdorf et a donné un signe de vie puissant. Avec deux troisièmes places, il s'est assuré la deuxième place du championnat autrichien et a pu dépasser Johannes Klein, qui n'était pas au départ. Les deux pilotes du HSV-Ried, Manuel Bermanschläger et Alexander Banzirsch, se sont disputés la quatrième place, Bermanschläger ayant eu le meilleur résultat et étant également le meilleur pilote Husqvarna du championnat.

Après Stauffer, Florian Hellrigl était incontestablement l'homme du jour. Le Tyrolien du KTM Zauner Racing Team a franchi quatre fois la ligne d'arrivée en deuxième position. Dans la catégorie MX2, il a ainsi tenu Florian Dieminger à l'écart et a décroché un titre de vice-champion bien mérité. Et dans la catégorie Open, il s'est encore propulsé dans le top 10.

Résultats du championnat autrichien de motocross à Hochneukirchen :

Open, 1ère manche : 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Michael Kratzer, Honda. 4. Manuel Bermanschläger, Husqvarna. 5. Carl Massury (D), Honda. 6. Alexander Banzirsch, GASGAS.

2ème manche : 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. gratteuse. 4. batteur Berman. 5. Massury. 6. David Schöfböck, GASGAS.

Classement final : 1. Stauffer, 390 points. 2. Kratzer 302. 3. Klein 271. 4. Bermanschläger 217. 5. Banzirsch 195. 6. Varga 194.



MX2, 1ère manche : 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Simon Breitfuss, KTM. 4. Marvin Salzer, Husqvarna. 5. Florian Dieminger, GASGAS. 6. Christoph Zeintl, GASGAS.

2ème course : 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. Salzer. 4. Breitfuss. 5. Dieminger. 6. Zeintl.

Classement final : 1. Stauffer, 400 points. 2. Hellrigl 330. 3. Dieminger 281. 4. Breitfuss 250. 5. Salzer 248. 6. Zeintl 225.