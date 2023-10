Motocross ÖM Hochneukirchen: Il giorno dei secondi classificati

Anticipazioni: Marcel Stauffer ha vinto quattro volte e quindi tutte le 16 gare della classe MX2 in questa stagione.



Nella classe Open, Michael Kratzer è tornato al via dopo il grave incidente di Oberdorf e ha dato un forte segno di vita. Con due terzi posti, si è assicurato il secondo posto nella ÖM ed è riuscito a superare Johannes Klein, che non era al via. I due piloti HSV-Ried Manuel Bermanschläger e Alexander Banzirsch hanno lottato per il quarto posto, con Bermanschläger che ha avuto la meglio, diventando anche il miglior pilota Husqvarna del campionato.

Dopo Stauffer, Florian Hellrigl è stato l'uomo indiscusso della giornata. Il tirolese del KTM Zauner Racing Team ha tagliato il traguardo in seconda posizione per un totale di quattro volte. Nella classe MX2 ha tenuto a bada Florian Dieminger e si è meritatamente classificato secondo. Nella classe Open, invece, si è catapultato nella top 10.

Risultati Motocross-ÖM Hochneukirchen:

Open, 1° turno: 1° Marcel Stauffer, KTM. 2° Florian Hellrigl, KTM. 3° Michael Kratzer, Honda. 4° Manuel Bermanschläger, Husqvarna. 5° Carl Massury (D), Honda. 6° Alexander Banzirsch, Husqvarna. 6 Alexander Banzirsch, GASGAS.

2a manche: 1° Stauffer. 2° Hellrigl. 3° Kratzer. 4° Bermanschläger. 5° Massury. 6° David Schöfböck, GASGAS.

Punteggio finale: 1. Stauffer, 390 punti. 2° Kratzer 302. 3° Klein 271. 4° Bermanschläger 217. 5° Banzirsch 195. 6° Varga 194.



MX2, 1a manche: 1° Marcel Stauffer, KTM. 2° Florian Hellrigl, KTM. 3° Simon Breitfuss, KTM. 4° Marvin Salzer, Husqvarna. 5° Florian Dieminger, GASGAS. 6° Christoph Zeintl, GASGAS.

2a manche: 1° Stauffer. 2° Hellrigl. 3° Salzer. 4° Breitfuss. 5° Dieminger. 6° Zeintl.

Punteggio finale: 1° Stauffer, 400 punti. 2° Hellrigl 330. 3° Dieminger 281. 4° Breitfuss 250. 5° Salzer 248. 6° Zeintl 225.