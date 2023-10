Motocross ÖM Hochneukirchen: O dia dos vice-campeões

Com Marcel Stauffer já duplamente campeão no Campeonato Austríaco de Motocross, a ação na final em Hochneukirchen concentrou-se nos segundos classificados.

Previsto: Marcel Stauffer venceu quatro vezes e, portanto, todas as 16 corridas da classe MX2 nesta temporada.



Na classe Open, Michael Kratzer voltou à partida após o grave acidente em Oberdorf e deu um forte sinal de vida. Com dois terceiros lugares, garantiu o segundo lugar na classificação da ÖM e conseguiu ultrapassar Johannes Klein, que não estava na partida. Os dois pilotos da HSV-Ried, Manuel Bermanschläger e Alexander Banzirsch, lutaram pelo quarto lugar, com Bermanschläger a conseguir o melhor resultado e a tornar-se o melhor piloto da Husqvarna no campeonato.

Depois de Stauffer, Florian Hellrigl foi o homem indiscutível do dia. O tirolês da KTM Zauner Racing Team cruzou a linha de chegada em segundo lugar um total de quatro vezes. Na classe MX2 manteve Florian Dieminger à distância e foi merecidamente o segundo classificado. E na classe Open ele catapultou-se para o top 10.

Resultados Motocross-ÖM Hochneukirchen:

Open, 1ª ronda: 1º Marcel Stauffer, KTM. 2º Florian Hellrigl, KTM. 3º Michael Kratzer, Honda. 4º Manuel Bermanschläger, Husqvarna. 5º Carl Massury (D), Honda. 6º Alexander Banzirsch, Husqvarna. 6º Alexander Banzirsch, GASGAS.

2ª manga: 1º Stauffer. 2º Hellrigl. 3º Kratzer. 4º Bermanschläger. 5º Massury. 6º David Schöfböck, GASGAS.

Pontuação final: 1. Stauffer, 390 pontos. 2º Kratzer 302. 3º Klein 271. 4º Bermanschläger 217. 5º Banzirsch 195. 6º Varga 194.



MX2, 1ª ronda: 1º Marcel Stauffer, KTM. 2º Florian Hellrigl, KTM. 3º Simon Breitfuss, KTM. 4º Marvin Salzer, Husqvarna. 5º Florian Dieminger, GASGAS. 6º Christoph Zeintl, GASGAS.

2ª manga: 1º Stauffer. 2º Hellrigl. 3º Salzer. 4º Breitfuss. 5º Dieminger. 6º Zeintl.

Resultado final: 1º Stauffer, 400 pontos. 2º Hellrigl 330. 3º Dieminger 281. 4º Breitfuss 250. 5º Salzer 248. 6º Zeintl 225.