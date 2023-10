Night Cross Imbach : Marcel Stauffer (KTM) a dominé

Les entraînements et les manches préliminaires se sont déroulés à la lumière du jour, jusqu'à ce que les choses se gâtent sous les projecteurs. Les températures modérées de l'automne qui s'éloigne lentement ont attiré de nombreux spectateurs qui n'ont pas regretté leur présence. Le temps venteux n'a pas dérangé et pas moins de 29 courses étaient au programme de cette soirée.

Dans la catégorie des jeunes, les luttes ont été passionnantes avant que Moritz Ernecker (GASGAS), Ricardo Bauer (KTM) et Luca Artrner (Husqvarna) ne s'affrontent dans la course finale et ne soient départagés dans cet ordre. Chez les amateurs, Nico Weissmann a remporté la victoire avec sa KTM devant la Husqvarna de Jakob Lechner et Lukas Stockinger (KTM).

Les participants de la catégorie Masters étaient au centre de l'attention, Marcel Stauffer ne laissant planer aucun doute dès le début sur sa volonté de réitérer son succès de l'année dernière. En effet, personne n'a pu le menacer. Contrairement aux courses de l'ÖM, Imbach était une pure affaire de sprint. Mais le Salzbourgeois a également relevé ce défi de manière souveraine et, tandis que les vendanges étaient annoncées dans les vignobles environnants de la Wachau, Stauffer a également remporté les séries, les demi-finales et la finale, une semaine après avoir remporté les deux titres ÖM. Ses concurrents de l'ÖM, comme Simon Breitfuss et Maximilian Ernecker, ont terminé derrière lui.

Résultat de la MX Night Race Imbach 2023

Masters : 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Simon Breitfuss, KTM. 3. Maximilian Ernecker, GasGas. 4. Patrick Schrattenecker, KTM. 5. Jürgen Lehner, Husqvarna.



Amateurs : 1. Nico Weissmann, KTM. 2. Jakob Lechner, Husqvarna. 3. Lukas Stockinger, KTM. 4. Lukas Günther, Kawasaki. 5. Lukas Lindinger, GasGas.



Jeunes : 1. Moritz Ernecker, GasGas. 2. Ricardo Bauer, KTM. 3. Luca Artner, Husqvarna. 4. Elias Kowald, GasGas. 5. Maximilian Graf, KTM.