Night Cross Imbach: Marcel Stauffer (KTM) si è imposto

Per la decima volta, il Night Cross Imbach 2023 si è svolto in notturna per conquistare l'ambita vittoria di giornata al termine della stagione. Il Pfeningberg ha brillato nel cielo notturno e Marcel Stauffer (KTM) ha fatto piazza pulita.

Gli allenamenti e le manches si sono svolti ancora alla luce del giorno, fino a quando la proverbiale salsiccia è stata gettata sotto i riflettori. Le temperature moderate dell'autunno che sta lentamente svanendo hanno fatto sì che molti spettatori non si siano pentiti di essere venuti. Il tempo ventoso non ha disturbato e quella sera erano in programma ben 29 gare.

Nella classe giovani ci sono state battaglie emozionanti prima che Moritz Ernecker (GASGAS), Ricardo Bauer (KTM) e Luca Artrner (Husqvarna) si incontrassero nell'ultima manche e venissero segnalati in quest'ordine. Nella categoria dei dilettanti, Nico Weissmann ha vinto con la KTM davanti alle Husqvarna di Jakob Lechner e Lukas Stockinger (KTM).

L'attenzione si è concentrata sui partenti della classe Masters, con Marcel Stauffer che non ha lasciato dubbi fin dall'inizio sulla sua intenzione di ripetere il successo dell'anno precedente. In effetti, nessuno è stato in grado di costituire una minaccia per lui. A differenza delle gare ÖM, quella di Imbach è stata una gara di puro sprint. Ma il salisburghese è riuscito a vincere anche questa sfida con grande abilità e, mentre nei vigneti circostanti della Wachau la vendemmia era all'ordine del giorno, Stauffer ha raccolto vittorie anche nelle manches, nella semifinale e nella finale, una settimana dopo aver vinto i due titoli ÖM. I suoi concorrenti dell'ÖM, come Simon Breitfuss e Maximilian Ernecker, hanno concluso alle sue spalle.

Risultato MX Night Race Imbach 2023

Master: 1° Marcel Stauffer, KTM. 2° Simon Breitfuss, KTM. 3° Maximilian Ernecker, GasGas. 4° Patrick Schrattenecker, KTM. 5° Jürgen Lehner, Husqvarna.



Amatori: 1° Nico Weissmann, KTM. 2° Jakob Lechner, Husqvarna. 3° Lukas Stockinger, KTM. 4° Lukas Günther, Kawasaki. 5° Lukas Lindinger, GasGas.



Giovani: 1° Moritz Ernecker, GasGas. 2° Ricardo Bauer, KTM. 3° Luca Artner, Husqvarna. 4° Elias Kowald, GasGas. 5° Maximilian Graf, KTM.