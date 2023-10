Night Cross Imbach: Marcel Stauffer (KTM) dominou

Pela décima vez, o Night Cross Imbach 2023 foi sobre a cobiçada vitória do dia no final da temporada à noite. O Pfeningberg brilhou intensamente no céu noturno e Marcel Stauffer (KTM) abriu caminho.

Os treinos e as mangas continuaram a realizar-se à luz do dia, até que a proverbial salsicha foi lançada sob os projectores. As temperaturas moderadas do outono que lentamente se desvanecia fizeram com que muitos espectadores não se arrependessem de ter vindo. O tempo ventoso não incomodou e houve nada menos do que 29 regatas no programa dessa noite.

Na categoria dos jovens, houve batalhas emocionantes antes de Moritz Ernecker (GASGAS), Ricardo Bauer (KTM) e Luca Artrner (Husqvarna) se encontrarem na última corrida e também receberem a bandeirada por esta ordem. Na categoria de amadores, Nico Weissmann venceu a KTM à frente da Husqvarna de Jakob Lechner e Lukas Stockinger (KTM).

Na classe Masters, as atenções estavam viradas para os pilotos iniciais, com Marcel Stauffer a não deixar dúvidas desde o início de que queria repetir o sucesso do ano anterior. De facto, ninguém foi capaz de o ameaçar. Em contraste com as corridas ÖM, Imbach foi uma corrida de sprint. Mas o homem de Salzburgo também dominou este desafio com desenvoltura e, enquanto nos vinhedos circundantes do Wachau a vindima estava na ordem do dia, Stauffer também colheu vitórias nas mangas, nas meias-finais e na final, uma semana depois de ter conquistado os dois títulos do ÖM. Os seus concorrentes da ÖM, como Simon Breitfuss e Maximilian Ernecker, terminaram atrás dele.

Resultado MX Night Race Imbach 2023

Masters: 1º Marcel Stauffer, KTM. 2º Simon Breitfuss, KTM. 3º Maximilian Ernecker, GasGas. 4º Patrick Schrattenecker, KTM. 5º Jürgen Lehner, Husqvarna.



Amadores: 1º Nico Weissmann, KTM. 2º Jakob Lechner, Husqvarna. 3º Lukas Stockinger, KTM. 4º Lukas Günther, Kawasaki. 5º Lukas Lindinger, GasGas.



Jovens: 1º Moritz Ernecker, GasGas. 2º Ricardo Bauer, KTM. 3º Luca Artner, Husqvarna. 4º Elias Kowald, GasGas. 5º Maximilian Graf, KTM.