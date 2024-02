Marcel Stauffer (KTM): El fijador de cabeza es historia

El piloto de motocross de KTM Marcel Stauffer ha dado un paso más en su recuperación tras la terrible caída que sufrió en Italia a finales de otoño . Eljoven piloto de Salzburgo sufrió una fuerte caída durante una sesión de entrenamientos a finales de noviembre y sufriófracturas en las vértebras cervicales C1 y C2, la vértebra torácica T5 y fracturas en las costillas . En las horas siguientes ,Marcel llegó a temer por su vida, ya que luchaba por respirar .

Ahora , después de tres semanas ,el salzburgués ha sidoliberadode sucorsé estabilizador del cuello. Desde un punto de vista puramente externo, apenas hay nada que haga pensar en el fatal accidente de prueba ocurrido en Italia en noviembre. El piloto de 22 años ya se había sometido a una operación menor para retirarle el enorme fijador externo de la cabeza. "Fue un alivio extremo después de doce semanas", dijo feliz el Nussdorfer.

Stauffer, que habría tenido un contrato con un equipo checo de KTM para el Campeonato del Mundo de MX2 de 2024, dijo a continuación:"Todo lo que me recuerda a aquella época son cuatro cicatrices en la cabeza de los tornillos. Estas cicatrices me acompañarán siempre : dos en la parte delantera y dos en la trasera. Todo lo demás volverá a estar bien al cien por cien. Tres meses después del accidente ,el múltiple campeón austriacode motocross sigue trabajando duro para recuperar su plena forma física. " Después de dos semanas, ahora también me han dado el visto bueno para quitarme el collaríndurante las sesiones de terapia".

La última visita a la clínica de neurología/neurocirugía de Salzburgo, a finales de enero , fue muy prometedora: "Volvimos a someternos a varios controles y las cosas pintan muy bien", informa Stauffer . "El proceso de curación es positivo y avanza según lo previsto. Espero con impaciencia los próximos pasos". Losmensajes de fans y amigos en diversos canales siempre me han dado motivación, ¡gracias por ello! Ahora intentaré utilizar esta motivación paraperseguirun objetivo tras otro ".