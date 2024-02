Marcel Stauffer (KTM) : le fixateur de tête, c'est de l'histoire ancienne

Le motocrossman KTM Marcel Stauffer a franchi une nouvelle étape dans sa guérison après son crash horrifiant à la fin de l'automne en Italie . Le jeune Salzbourgeois avait lourdement chuté lors d'une session d'essai fin novembre et s'était fracturé les vertèbres cervicales C1 et C2, la vertèbre thoracique T5 ainsi que des fractures aux côtes. En détresse respiratoire ,Marcel a même dû craindre pour sa vie dans les heures qui ont suivi.

Après trois semaines ,le Salzbourgeois aété libéréde soncorset cervicalstabilisateur. D'un point de vue purement extérieur, il n'y a donc presque plus rien à voir avec le crash test fatal de novembre en Italie. Auparavant, le jeune homme de 22 ans s'était déjà fait retirer l'imposant fixateur externe à la tête lors d'une petite opération. "C'était un soulagement extrême après douze semaines", s'est réjoui l'athlète de Nussdorf.

Puis Stauffer, qui aurait eu un contrat dans une équipe KTM tchèque pour le championnat du monde MX2 2024, déclare : "Tout ce qui rappelle cette période, ce sont quatre cicatrices sur la tête dues aux vis. Ces cicatrices me resteront à jamais - deux à l'avant, deux à l'arrière. Tout le reste sera à nouveau bon à 100 pour cent. Trois mois après l'accident, le multiple championautrichien de motocross continue de travailler dur pour retrouver son plein niveau de forme. "Après deux semaines, j'ai maintenant aussi obtenu l'autorisation d' enlever ma minerve pendantles séances de thérapie".

La dernière visite à la clinique fin janvier en neurologie/neurochirurgie à Salzbourg s'est avérée très prometteuse : "Nous avons à nouveau effectué divers contrôles . Tout semble méga-bien", rapporte Stauffer. "Le processus de guérison est positif et se déroule comme prévu. Je me réjouis des prochaines étapes. Les messages des fans et des amis sur les canaux les plus divers m'ont toujours donné de la motivation - merci pour eux ! Je vais maintenant essayer de poursuivreun objectif après l'autre avec cette motivation ".