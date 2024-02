Marcel Stauffer (KTM): il fissatore della testa è storia

Ilpilota di motocross della KTM Marcel Stauffer ha fatto un altro passo avanti nella sua guarigione dopo il terribile incidente avvenuto in Italia alla fine dell'autunno .Il giovane pilota di Salisburgo è caduto pesantemente durante una sessione di test alla fine di novembre e ha riportatofratture alle vertebre cervicali C1 e C2, alla vertebra toracica T5 e fratture alle costole . Nelle ore successive ,Marcel ha dovuto addirittura temere per la sua vita mentre lottava per respirare .

Ora, dopo tre settimane, il salisburghese è statoliberatodalcorsetto stabilizzatore del collo. Da un punto di vista puramente esteriore, non c'è quasi nulla che faccia pensare al fatale incidente di prova avvenuto in Italia a novembre. Il 22enne aveva già subito un piccolo intervento per rimuovere il massiccio fissatore esterno dalla testa. "Dopo dodici settimane è stato un grande sollievo", ha dichiarato felicemente Nussdorfer.

Stauffer, che avrebbe avuto un contratto con un team KTM ceco per il Campionato del Mondo MX2 del 2024, ha poi detto:"Tutto ciò che mi ricorda di quel periodo sono quattro cicatrici sulla testa dovute alle viti. Queste cicatrici rimarranno sempre con me : due davanti e due dietro. Tutto il resto sarà di nuovo a posto al 100%. A tre mesi dall'incidente ,il pluricampione austriacodi motocross sta ancora lavorando duramente per tornare al suo livello di forma fisica. "Dopo due settimane, mi è stato dato il via libera per togliere il collaredurante le sessioni di terapia".

L'ultima visita alla clinica neurologica/neurochirurgica di Salisburgo, alla fine di gennaio , è stata molto promettente: " Abbiamo fatto di nuovo diversi controlli e la situazione sembra davvero buona", riferisce Stauffer . "Il processo di guarigione è positivo e procede come previsto. Non vedo l'ora di fare i prossimi passi". Imessaggi dei fan e degli amici su vari canali mi hanno sempre dato motivazione - grazie per questo! Ora cercherò di usare questa motivazione perperseguireun obiettivo dopo l'altro ".