Marcel Stauffer (KTM): O fixador de cabeça passou à história

O piloto de motocross da KTM, Marcel Stauffer, deu mais um passo na sua recuperação após o terrível acidente que sofreu em Itália no final do outono .O jovem piloto de Salzburgo teve um forte acidente durante uma sessão de testes no final de novembro e sofreu fracturasnas vértebras cervicais C1 e C2, nas vértebras torácicas T5 e fracturas nas costelas . Nas horas que se seguiram,Marcel teve mesmo de recear pela sua vida, lutando para respirar .

Agora, ao fim de três semanas, o natural de Salzburgo foilibertadodoespartilho estabilizador do pescoço. De um ponto de vista puramente externo, não há praticamente nada que sugira o acidente fatal do teste em Itália, em novembro. O jovem de 22 anos já tinha sido submetido a uma pequena operação para remover o enorme fixador externo da sua cabeça. "Depois de doze semanas, foi um alívio extremo", diz feliz Nussdorfer.

Stauffer, que teria um contrato com uma equipa checa da KTM para o Campeonato do Mundo de MX2 de 2024, disse então:"Tudo o que me recorda desse tempo são quatro cicatrizes na minha cabeça devido aos parafusos. Estas cicatrizes vão ficar sempre comigo - duas à frente e duas atrás. Tudo o resto vai ficar 100 por cento bem outra vez. Mas ainda tenho um longo caminho a percorrer." Três meses após o acidente ,o múltiplo campeão austríacode motocross ainda está a trabalhar arduamente para voltar ao seu nível de forma física total. " Após duas semanas, também já me foi dada luz verde para tirar o colar cervicaldurante as sessões de terapia."

A última visita à clínica de neurologia/neurocirurgia em Salzburgo, no final de janeiro ,foi muito promissora: "Voltámos a fazer vários exames e tudo parece estar muito bem", relata Stauffer . "O processo de cura é positivo e está adecorrer como planeado. Aguardo com expetativa os próximos passos. As mensagens dos fãs e amigos em vários canais sempre me deram motivação - obrigado por isso! Agora vou tentar usar esta motivação paraperseguirum objetivo após outro "