SidecarCross IMBA-EM: Triunfo de los Juniors

Los campos de salida también se están reduciendo en las carreras del Campeonato de Europa IMBA. En la actualidad, participan principalmente equipos de Suiza, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Austria. Y sólo nueve equipos compitieron este año en los tres eventos. También hay que señalar que el calendario IMBA ofrecía más oportunidades de salida para los sidecares en años anteriores.

El IMBA-EM sigue teniendo una importante función como fábrica de talentos. Los que están entre los primeros también tienen buenas oportunidades de puntuar en el Campeonato del Mundo FIM. Y algunos equipos utilizan los Campeonatos de Europa como trampolín para los Campeonatos del Mundo, que están en el candelero. Esto es lo que planean los tres jóvenes de la familia suiza Käser. Remo, de sólo 17 años, ganó el campeonato IMBA junto con el experimentado copiloto Cornelio Dörig fácilmente por delante de sus compatriotas Fabian Hofmann/Marius Strauss, que sólo cruzaron la línea de meta por delante de Käser en la primera manga de la final de Kleinhau.

No menos espectacular fue la actuación de los primos de Remo, Nevio y Jano. El joven de 14 años y su hermano de 12 montan a campo traviesa desde que nacieron y son correspondientemente rápidos. Aunque no consiguieron ganar ninguna carrera en esta prueba del IMBA, sus constantes primeros puestos les valieron a los más jóvenes la medalla de bronce. Un primer paso hacia su autoproclamado objetivo de ganar el Campeonato del Mundo en un futuro no muy lejano. Pronto estarán en buena compañía con los hermanos franceses Prunier y los gemelos letones Lielbardis.

Christian Hentrich/Simon Lenz fueron el mejor equipo alemán al terminar cuartos. Tras su victoria en la carrera inaugural en Wohlen/CH, el resultado habría sido aún mejor si el segundo mejor equipo de MSC Kleinhau, además de Tim Prümmer/Jarno Steegmans, no se hubiera quedado rezagado debido a un abandono. En el final, en su circuito de casa, las cosas tampoco fueron bien, porque el embrague tuvo problemas. Para la aparición ante su público, Hentrich/Lenz se perdieron la final de DM en Gerstetten, que se celebraba a la misma hora, por lo que cayeron del séptimo al décimo puesto en la final sin luchar.

También merece la pena mencionar dos dobles mixtos: las actuaciones de Nick Berger y Franziska Schneider en Wohlen y Feldkirch fueron suficientes para el 13º puesto en IMBA. El dúo no compitió en la final de Kleinhau por razones de tiempo y coste. Franzi, hija del copiloto Christof Schneider, conocido por los iniciados de antes, está terminando su formación profesional. Como segundo equipo, Klaus y su hija Lena Hürtgen lograron el 30º puesto sólo por participar en la carrera de Kleinhau.

No cabe duda de que los Campeonatos de Europa IMBA desempeñan un importante papel como fábrica de talentos. Pero en los Campeonatos del Mundo, las uvas cuelgan considerablemente más altas. Cuando los campeones alemanes del año pasado, Benjamin Weiss/Patrick Schneider, logran una triple victoria en la carrera de casa del IMBA en Feldkirch, Austria, y acaban décimos en la clasificación general en solitario, eso dice mucho. Para los dos exitosos equipos de Käser, el dominio de los de Vorarlberg podría haber sido útil sobre todo para determinar su ubicación.

El primer domingo de octubre en Castelnau de Levis, Francia, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset y Etienne Bax/Ondrej Cermak decidirán la lucha por el título del Campeonato del Mundo.

Resultados Motocross-IMBA-EM Harnessed Kleinhau/D:



1ª manga: 1. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 2º R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 3º Bollinger/Bertschi (CH), WSP-Zabel. 4º N. Käser/J. Käser (CH), WSP-KTM. 5º Hentrich/Lenz (D), WSP-KTM. 6º Suter/J. Schlienger (CH), VMC-KTM. 7º Coen/van Roy (B), WSP-KTM. 8º B. van den Heuij/S. van den Heuij (NL), EML. 9. Winkels/Hoffmans (D), VMC-TM. 10º M. Krapohl/K. Krapohl (D), VMC-Zabel.



2ª manga: 1º R. Käser/Dörig. 2º Hentrich/Lenz. 3º Bolliger/Bertschi. 4º N. Käser/J. Käser. 5º Hofmann/Strauss. 6º D. Schlienger/Intelkofer (CH) WSP-Yamaha. 7º Suter/J. Schlienger. 8º B. van den Heuij/S. van den Heuij. 9º Coen/van Roy (NL). 10º M. Krapohl/K. Krapohl.



3ª manga: 1º R. Käser/Dörig. 2º Hentrich/Lenz. 3º Hofmann/Strauss. 4º N. Käser/J. Käser. 5º Bolliger/Bertschi. 6º Intelkofer/D. Schlienger. 7. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 8. Coen/van Roy. 9. M. Krapohl/K. Krapohl. 10. Winkels/Hoffmans.



Clasificación del Campeonato de Europa IMBA tras 9 carreras: 1º R. Käser, 502 puntos. 2º Hofmann 423. 3º N. Käser 393. 4º Hentrich 387. 5º Bollinger 373.