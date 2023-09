SidecarCross-IMBA-EM : triomphe des juniors

Le nombre de participants au championnat d'Europe IMBA diminue également. Actuellement, ce sont surtout des équipes suisses, allemandes, belges, néerlandaises et autrichiennes qui s'y engagent. Et seuls neuf équipages ont participé aux trois événements de cette année. Il convient de noter que le calendrier de l'IMBA offrait plus de possibilités de départ pour les side-cars les années précédentes.

Les championnats d'Europe IMBA continuent à jouer un rôle important en tant que pépinière de talents. Ceux qui y participent en tête ont de bonnes chances de marquer des points dans le championnat du monde FIM. Et certaines équipes utilisent le championnat d'Europe comme tremplin pour les championnats du monde, qui sont sous les feux de la rampe. C'est le cas des trois jeunes garçons de la famille suisse Käser. Remo, tout juste âgé de 17 ans, a facilement remporté le championnat IMBA avec son copilote expérimenté Cornelio Dörig, devant ses compatriotes Fabian Hofmann/Marius Strauss, qui n'ont franchi la ligne d'arrivée devant Käser que lors de la première manche de la finale à Kleinhau.

Les résultats des cousins de Remo, Nevio et Jano, ne sont pas moins spectaculaires. Le jeune homme de 14 ans et son frère de 12 ans pratiquent le cross-country depuis leur naissance et sont donc très rapides. Ils n'ont certes pas encore réussi à remporter une course lors de ce tour IMBA, mais les plus jeunes du groupe ont obtenu des places de choix et ont remporté la médaille de bronze. Un premier pas vers leur objectif déclaré de remporter les championnats du monde dans un avenir pas trop lointain. Les frères français Prunier et les jumeaux lettons Lielbardis devraient bientôt se trouver en bonne compagnie.

La meilleure équipe allemande, Christian Hentrich/Simon Lenz, s'est tout de même classée quatrième. Après une victoire lors de la course d'ouverture à Wohlen/CH, le bilan aurait été encore meilleur si la deuxième équipe de pointe du MSC Kleinhau, avec Tim Prümmer/Jarno Steegmans, n'avait pas été distancée par une défaillance. Lors de la finale sur leur propre circuit, les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu en raison de problèmes d'embrayage. Pour leur entrée en scène devant leur public, Hentrich/Lenz ont manqué la finale du championnat d'Allemagne qui se déroulait en même temps à Gerstetten et ont ainsi reculé sans combattre de la septième à la dixième place de la finale.

Deux doubles mixtes méritent également d'être mentionnés : Nick Berger et Franziska Schneider se sont classés 13e IMBA après leurs performances à Wohlen et Feldkirch. Le duo a renoncé à la finale de Kleinhau pour des raisons de temps et d'argent. Franzi, la fille du copilote Christof Schneider que les initiés connaissent depuis longtemps, termine actuellement sa formation professionnelle. La deuxième équipe, Klaus et sa fille Lena Hürtgen, ont obtenu la 30e place rien qu'en participant à la course de Kleinhau.

Il ne fait aucun doute que les championnats d'Europe IMBA jouent un rôle important en tant que pépinière de talents. Mais en championnat du monde, les raisins sont nettement plus hauts. Lorsque les champions allemands de l'année dernière, Benjamin Weiss/Patrick Schneider, réalisent un triplé lors de la course IMBA à domicile à Feldkirch, en Autriche, et se classent dixièmes au classement général, cela en dit déjà long. Pour les deux équipes Käser, la domination du Vorarlberg a surtout été utile pour déterminer leur position.

Le premier dimanche d'octobre à Castelnau de Levis, en France, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset et Etienne Bax/Ondrej Cermak se départageront dans la lutte pour le titre de champion du monde.

Résultats du Motocross-IMBA-EM attelages Kleinhau/D :



1ère manche : 1. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 2. R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 3. Bollinger/Bertschi (CH), WSP-Zabel. 4. N. Käser/J. Käser (CH), WSP-KTM. 5. Hentrich/Lenz (D) WSP-KTM. 6. Suter/J. Schlienger (CH), VMC-KTM. 7. Coen/van Roy (B), WSP-KTM. 8. B. van den Heuij/S. van den Heuij (NL), EML. 9. Winkels/Hoffmans (D), VMC-TM. 10. M. Krapohl/K. Krapohl (D), VMC-Zabel.



2e manche : 1. R. Käser/Dörig. 2. Hentrich/Lenz. 3. Bolliger/Bertschi. 4. N. Käser/J. Käser. 5. Hofmann/Strauss. 6. D. Schlienger/Intelkofer (CH) WSP-Yamaha. 7. Suter/J. Schlienger. 8. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 9. Coen/van Roy (NL). 10. M. Krapohl/K. Krapohl.



3ème manche : 1. R. Käser/Dörig. 2. Hentrich/Lenz. 3. Hofmann/Strauss. 4. N. Käser/J. Käser. 5. Bolliger/Bertschi. 6. Intelkofer/D. Schlienger. 7. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 8. Coen/van Roy. 9. M. Krapohl/K. Krapohl. 10. Winkels/Hoffmans.



Classement IMBA-EM après 9 manches : 1. R. Käser, 502 points. 2. Hofmann 423. 3. N. Käser 393. 4. Hentrich 387. 5. Bollinger 373.