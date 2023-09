SidecarCross IMBA-EM: trionfo degli juniores

I campi di partenza si stanno riducendo anche nelle gare del Campionato Europeo IMBA. Attualmente sono coinvolte soprattutto squadre provenienti da Svizzera, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Austria. E quest'anno solo nove squadre hanno partecipato a tutti e tre gli eventi. Va inoltre notato che il calendario IMBA offriva più opportunità di partenza per i sidecar negli anni precedenti.

L'IMBA-EM ha ancora una funzione importante come fabbrica di talenti. Coloro che sono tra i primi classificati hanno anche buone possibilità di ottenere punti nel Campionato del Mondo FIM. E alcune squadre usano i Campionati Europei come trampolino di lancio per i Campionati Mondiali, che sono sotto i riflettori. È questo il progetto dei tre ragazzi della famiglia svizzera Käser. Remo, che ha appena 17 anni, ha vinto il campionato IMBA insieme all'esperto copilota Cornelio Dörig precedendo facilmente i connazionali Fabian Hofmann/Marius Strauss, che hanno tagliato il traguardo davanti a Käser solo nella prima manche della finale di Kleinhau.

Non meno spettacolare è stata la prestazione dei cugini di Remo, Nevio e Jano. Il quattordicenne e il fratello dodicenne praticano la corsa campestre fin dalla nascita e sono altrettanto veloci. Anche se non sono riusciti a vincere una gara in questo round IMBA, i continui piazzamenti ai primi posti sono valsi ai più giovani la medaglia di bronzo. Un primo passo verso il loro obiettivo dichiarato di vincere i Campionati del Mondo in un futuro non troppo lontano. Presto saranno in buona compagnia dei fratelli francesi Prunier e dei gemelli lettoni Lielbardis.

Christian Hentrich/Simon Lenz sono stati il miglior team tedesco e si sono classificati quarti. Dopo la vittoria nella gara di apertura a Wohlen/CH, il risultato sarebbe stato ancora migliore se il secondo team di punta di MSC Kleinhau, oltre a Tim Prümmer/Jarno Steegmans, non fosse rimasto indietro a causa di un ritiro. Anche nel finale, sulla pista di casa, le cose non sono andate bene, perché la frizione ha avuto problemi. Per l'apparizione davanti al pubblico di casa, Hentrich/Lenz hanno saltato la finale DM di Gerstetten, che si è svolta nello stesso periodo, e sono così scesi dal settimo al decimo posto nella finale senza combattere.

Da segnalare anche due doppi misti: le prestazioni di Nick Berger e Franziska Schneider a Wohlen e Feldkirch sono state sufficienti per il 13° posto IMBA. Il duo non ha partecipato alla finale di Kleinhau per motivi di tempo e di costi. Franzi, figlia del copilota Christof Schneider, nota agli addetti ai lavori già da tempo, sta terminando la sua formazione professionale. Come secondo team, Klaus e la figlia Lena Hürtgen hanno ottenuto il 30° posto solo partecipando alla gara di Kleinhau.

Non c'è dubbio che i Campionati europei IMBA svolgano un ruolo importante come fabbrica di talenti. Ma ai Campionati del Mondo l'uva pende molto più in alto. Quando i campioni tedeschi dello scorso anno Benjamin Weiss/Patrick Schneider ottengono una tripla vittoria nella gara di casa dell'IMBA a Feldkirch, in Austria, e si piazzano da soli al decimo posto nella classifica generale, questo la dice lunga. Per i due team Käser di successo, il dominio dei Vorarlberger potrebbe essere stato utile soprattutto per determinare la loro posizione.

La prima domenica di ottobre a Castelnau de Levis, in Francia, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset e Etienne Bax/Ondrej Cermak decideranno la lotta per il titolo di campione del mondo.

Risultati Motocross-IMBA-EM Harnessed Kleinhau/D:



1° manche: 1. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 2° R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 3° Bollinger/Bertschi (CH), WSP-Zabel. 4° N. Käser/J. Käser (CH), WSP-KTM. 5. Hentrich/Lenz (D) WSP-KTM. 6. Suter/J. Schlienger (CH), VMC-KTM. 7° Coen/van Roy (B), WSP-KTM. 8° B. van den Heuij/S. van den Heuij (NL), EML. 9. Winkels/Hoffmans (D), VMC-TM. 10. M. Krapohl/K. Krapohl (D), VMC-Zabel.



2a manche: 1° R. Käser/Dörig. 2° Hentrich/Lenz. 3° Bolliger/Bertschi. 4° N. Käser/J. Käser. 5° Hofmann/Strauss. 6° D. Schlienger/Intelkofer (CH) WSP-Yamaha. 7. Suter/J. Schlienger. 8. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 9. Coen/van Roy (NL). 10. M. Krapohl/K. Krapohl.



3° manche: 1° R. Käser/Dörig. 2° Hentrich/Lenz. 3° Hofmann/Strauss. 4° N. Käser/J. Käser. 5° Bolliger/Bertschi. 6° Intelkofer/D. Schlienger. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 8. Coen/van Roy. 9. M. Krapohl/K. Krapohl. 10. Winkels/Hoffmans.



Classifica del Campionato Europeo IMBA dopo 9 prove: 1. R. Käser, 502 punti. 2° Hofmann 423. 3° N. Käser 393. 4° Hentrich 387. 5° Bollinger 373.