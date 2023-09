SidecarCross IMBA-EM: Triunfo dos Juniores

Os campos de partida também estão a diminuir nas corridas para o Campeonato Europeu IMBA. Atualmente, participam sobretudo equipas da Suíça, Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Áustria. E apenas nove equipas competiram nas três provas deste ano. É também de salientar que o calendário IMBA oferecia mais oportunidades de partida para os sidecars em anos anteriores.

A IMBA-EM continua a ter uma função importante como fábrica de talentos. Aqueles que estão entre os primeiros classificados também têm boas hipóteses de marcar pontos no Campeonato do Mundo FIM. E algumas equipas utilizam os Campeonatos da Europa como trampolim para os Campeonatos do Mundo, que estão na ribalta. É o que pretendem os três jovens da família suíça Käser. Remo, que tem apenas 17 anos, venceu o campeonato IMBA juntamente com o experiente copiloto Cornelio Dörig, à frente dos compatriotas Fabian Hofmann/Marius Strauss, que só cruzaram a meta à frente de Käser na primeira corrida da final em Kleinhau.

Não menos espetacular foi o desempenho dos primos de Remo, Nevio e Jano. O jovem de 14 anos e o seu irmão de 12 anos praticam o corta-mato desde que nasceram e são igualmente rápidos. Embora não tenham conseguido ganhar uma corrida nesta ronda IMBA, as constantes classificações de topo valeram aos mais novos a medalha de bronze. Um primeiro passo para o seu objetivo declarado de vencer o Campeonato do Mundo num futuro não muito distante. Em breve, estarão em boa companhia com os irmãos franceses Prunier e os gémeos letões Lielbardis.

Christian Hentrich/Simon Lenz foram a melhor equipa alemã, terminando em quarto lugar. Depois de uma vitória na corrida de abertura em Wohlen/CH, o resultado teria sido ainda melhor se a segunda equipa de topo da MSC Kleinhau, para além de Tim Prümmer/Jarno Steegmans, não tivesse ficado para trás devido a uma desistência. No final, na pista de casa, as coisas também não correram bem, porque a embraiagem teve problemas. Para a apresentação perante o seu público, Hentrich/Lenz falharam a final de DM em Gerstetten, que se realizou à mesma hora, e assim caíram do sétimo para o décimo lugar na final, sem dar luta.

Duas duplas mistas também merecem ser mencionadas: as prestações de Nick Berger e Franziska Schneider em Wohlen e Feldkirch foram suficientes para o 13º lugar da IMBA. A dupla não participou na final em Kleinhau por razões de tempo e de custos. Franzi, filha do copiloto Christof Schneider, conhecida dos iniciados, está atualmente a terminar a sua formação profissional. Como segunda equipa, Klaus e a filha Lena Hürtgen alcançaram o 30º lugar apenas por participarem na corrida em Kleinhau.

Não há dúvida de que os Campeonatos Europeus IMBA desempenham um papel importante como fábrica de talentos. Mas no Campeonato do Mundo, as uvas pendem consideravelmente mais alto. Quando os campeões alemães do ano passado, Benjamin Weiss/Patrick Schneider, conseguem uma tripla vitória na corrida caseira da IMBA em Feldkirch, na Áustria, e terminam em décimo lugar na classificação geral, isso diz muito. Para as duas equipas Käser bem sucedidas, o domínio dos Vorarlbergers pode ter sido útil sobretudo para determinar a sua localização.

No primeiro domingo de outubro, em Castelnau de Levis, França, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset e Etienne Bax/Ondrej Cermak vão decidir a luta pelo título do Campeonato do Mundo.

Resultados Motocross-IMBA-EM Harnessed Kleinhau/D:



1ª corrida: 1. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 2º R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 3º Bollinger/Bertschi (CH), WSP-Zabel. 4º N. Käser/J. Käser (CH), WSP-KTM. 5º Hentrich/Lenz (D), WSP-KTM. 6º Suter/J. Schlienger (CH), VMC-KTM. 7º Coen/van Roy (B), WSP-KTM. 8º B. van den Heuij/S. van den Heuij (NL), EML. 9º Winkels/Hoffmans (D), VMC-TM. 10º M. Krapohl/K. Krapohl (D), VMC-Zabel.



2ª manga: 1º R. Käser/Dörig. 2º Hentrich/Lenz. 3º Bolliger/Bertschi. 4º N. Käser/J. Käser. 5º Hofmann/Strauss. 6º D. Schlienger/Intelkofer (CH) WSP-Yamaha. 7º Suter/J. Schlienger. 8º B. van den Heuij/S. van den Heuij. 9º Coen/van Roy (NL). 10º M. Krapohl/K. Krapohl.



3ª eliminatória: 1º R. Käser/Dörig. 2º Hentrich/Lenz. 3º Hofmann/Strauss. 4º N. Käser/J. Käser. 5º Bolliger/Bertschi. 6º Intelkofer/D. Schlienger. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 8. Coen/van Roy. 9. M. Krapohl/K. Krapohl. 10. Winkels/Hoffmans.



Classificação do Campeonato Europeu IMBA após 9 etapas: 1. R. Käser, 502 pontos. 2º Hofmann 423. 3º N. Käser 393. 4º Hentrich 387. 5º Bollinger 373.