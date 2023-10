50 ans des modèles Kawasaki KX : peinture spéciale

L'édition du 50e anniversaire ressemble à s'y méprendre aux anciens modèles KX et l'inscription KX sur les calandres, dans une couleur rose passée de mode depuis longtemps, nous fait nous agenouiller, émus.

Les plaques de numéro de course et les protections de fourche sont blanches, et l'inscription "uni-track" sur le bras oscillant rappelle l'époque où Kawasaki ouvrait sa propre voie sur la suspension arrière avec une cinématique de levier spéciale qui comprimait l'amortisseur par le haut et par le bas.

Alors que la KX250 ne subit que quelques modifications pour le millésime 2024, il s'agit pour la KX450 2024 d'une nouvelle construction avec un nouveau cadre, en plus le moteur a reçu une nouvelle culasse. Les nouvelles aides électroniques à la conduite comprennent un contrôle de traction et deux cartographies sélectionnables.

Les prix des éditions 50e anniversaire disponibles en 2024 n'ont pas encore été fixés.