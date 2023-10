50 anni di modelli Kawasaki KX: verniciatura speciale



di Rolf Lüthi - Traduzione automatica da Tedesco

Kawasaki

Nel 1973, Kawasaki mise in vendita per la prima volta delle moto da cross con la sigla del modello che viene utilizzata ancora oggi. Per l'anniversario, le KX250 e KX450 sono disponibili in una speciale colorazione.

