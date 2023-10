50 anos dos modelos KX da Kawasaki: esquema de pintura especial

Em 1973, a Kawasaki colocou à venda pela primeira vez máquinas de motocross com a abreviatura de modelo que ainda hoje é utilizada. Para o aniversário, a KX250 e a KX450 estão disponíveis num esquema de pintura especial.

por Rolf Lüthi - Automatic translation from German

A Edição do 50º Aniversário assemelha-se muito aos modelos KX anteriores e as letras KX nas carenagens do radiador na cor rosa, há muito fora de moda, fazem-nos ajoelhar comovidos.

As chapas de matrícula e os protectores da forquilha são brancos e a inscrição "uni-track" no braço oscilante faz lembrar a época em que a Kawasaki seguiu o seu próprio caminho na suspensão traseira com uma cinemática de alavanca especial que comprimia o amortecedor por cima e por baixo.

Enquanto a KX250 recebe apenas algumas modificações em relação à coleção de 2024, a KX450 de 2024 tem um novo design com um novo quadro, e o motor tem uma nova cabeça de cilindro. As novas ajudas electrónicas à condução incluem controlo de tração e dois mapeamentos seleccionáveis.

Os preços das edições do 50º aniversário disponíveis em 2024 ainda não foram fixados.