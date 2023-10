Honda : le nouveau E-Crosser fait ses débuts en course au Japon

En 2017, Honda a commencé à développer une moto de motocross électrique. En 2019, le géant japonais de la moto a publié la dernière version de son e-cross. Celui-ci a été réalisé en collaboration avec Mugen. Depuis, le projet semblait s'être endormi.

Mais récemment, Honda a publié dans un communiqué de presse des images de la Honda CR ELECTRIC Proto nouvellement développée. Comme si le fait d'avoir développé une moto dans le plus grand secret au cours des quatre dernières années ne suffisait pas, celle-ci devrait être présentée en avant-première lors d'une course de motocross japonaise les 28 et 29 octobre.

"La moto de motocross électrique CR ELECTRIC PROTO participera à la huitième manche du 'D.I.D All Japan Motocross Championship 2023' à Saitama", a annoncé la Honda Racing Corporation Instagram. "Il s'agit de la première tentative de participer au championnat japonais avec une moto électrique entièrement développée par Honda. Pour cela, Honda HRC reçoit une wildcard. Le champion "Ama Pro Motocross" de 2010, Trey Canard, prendra le départ pour Honda".

Honda a ainsi fourni, parmi les fabricants de motocross existant depuis longtemps, le premier produit concurrent de la Stark Varg. KTM propose déjà le modèle E-Ride, mais celui-ci est conçu pour le freeride et ne joue pas dans la même catégorie que Stark et Honda en termes de performances.