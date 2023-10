Honda: il nuovo e-crosser debutta nelle corse in Giappone

Nel 2017, Honda ha iniziato a sviluppare una moto da cross elettrica. Nel 2019, il gigante giapponese delle moto ha rilasciato l'ultima versione dell'e-crosser. Questa è stata creata in collaborazione con Mugen. Da allora, il progetto sembrava essersi addormentato.

Di recente, però, Honda ha diffuso le immagini della Honda CR ELECTRIC Proto di nuova concezione in un comunicato stampa. Non contenta di aver trascorso gli ultimi quattro anni a sviluppare una moto in privato, è pronta a fare il suo debutto in una gara di motocross giapponese il 28 e 29 ottobre.

"La moto da cross elettrica CR ELECTRIC PROTO parteciperà all'ottava prova del 'D.I.D All Japan Motocross Championship 2023' a Saitama", ha annunciato Honda Racing Corporation su Instagram. "Questo è il primo tentativo di competere nel campionato giapponese con una moto elettrica sviluppata interamente da Honda". Honda HRC riceverà una wildcard per questo. A gareggiare per Honda sarà il campione 2010 di "Ama Pro Motocross" Trey Canard".

Honda ha così consegnato il primo prodotto concorrente allo Stark Varg, su una lunga serie di produttori di motocross. KTM offre già la E-Ride, progettata per il freeride e non in concorrenza con Stark e Honda in termini di prestazioni.