Honda: Novo e-crosser estreia-se nas corridas no Japão

Em 2017, a Honda começou a desenvolver uma mota de motocross eléctrica. Em 2019, o gigante japonês das motos lançou a última versão do e-crosser. Este foi criado em colaboração com Mugen. Desde então, o projeto parecia ter adormecido.

Mas recentemente, a Honda divulgou imagens do recém-desenvolvido Honda CR ELECTRIC Proto em um comunicado à imprensa. Não satisfeita com o facto de ter passado os últimos quatro anos a desenvolver uma moto em privado, está preparada para fazer a sua estreia numa corrida de motocross japonesa a 28 e 29 de outubro.

"A moto de motocross eléctrica CR ELECTRIC PROTO vai participar na oitava ronda do 'D.I.D All Japan Motocross Championship 2023' em Saitama", anunciou a Honda Racing Corporation no Instagram. "Esta é a primeira tentativa de competir no campeonato japonês com uma moto eléctrica desenvolvida inteiramente pela Honda. A Honda HRC irá receber um wildcard para este efeito. A competir pela Honda estará o campeão de 2010 do "Ama Pro Motocross", Trey Canard."

A Honda entregou assim o primeiro produto concorrente à Stark Varg, de entre uma longa linha de fabricantes de motocross. A KTM já oferece a E-Ride, que foi concebida para a prática de freeride e não compete com a Stark e a Honda em termos de desempenho.