CF Moto : motocross électrique de Chine

Dès le mois d'août de cette année, CF Moto a présenté des motos de motocross pour enfants. Les CX-2E et CX-5E sont des motocross électriques pour les enfants et les jeunes de quatre à douze ans. Pour l'instant, elles ne sont exportées qu'en Australie.

CF Moto présente maintenant une vidéo avec le freestyler américain Ronnie Renner, qui teste une moto de motocross à propulsion électrique. CF Moto ne nous donne pas d'informations techniques. On y voit une moto qui rappelle la Stark Varg, avec un châssis conventionnel et une unité de batterie, de commande électronique et de moteur électrique placée au centre du moteur. L'entraînement final se fait de manière conventionnelle avec une chaîne à gauche.

Le test a eu lieu sur une piste fraîchement préparée dans le Minnesota/USA, où se trouve également le siège américain de CF Moto. Sur une photo, on peut voir une armature de guidon à gauche avec levier manuel. Comme il n'y a pas de pédale ni sur le repose-pied droit ni sur le gauche, il s'agit probablement du frein arrière actionné par levier à main.

CF Moto a son siège social à Hangzhou, près de Shanghai, sur la mer de Chine, et est lié à KTM par un partenariat depuis 2018. Il y a un mois, CF Moto et Yamaha ont annoncé une collaboration. CF Moto a donc deux entreprises partenaires qui ont déjà de l'expérience dans le domaine des motos électriques, mais ce n'est que pure spéculation de notre part. Il est également possible que CF Moto fasse avancer ce projet de manière indépendante - et qu'il inscrive plus tard KTM ou Yamaha sur le carénage ?