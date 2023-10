CF Moto: Motocrosser elettrico dalla Cina

Nell'agosto di quest'anno, CF Moto ha presentato delle moto da cross per bambini. Le CX-2E e CX-5E sono moto da cross a propulsione elettrica per bambini e ragazzi dai quattro ai dodici anni. Per il momento sono esportate solo in Australia.

Ora CF Moto mostra un video con il freestyler americano Ronnie Renner, che prova una moto da cross a propulsione elettrica. CF Moto non fornisce alcun dettaglio tecnico. Quello che si vede è una moto che ricorda la Stark Varg, con un telaio convenzionale e un'unità di batteria, centralina elettronica e motore elettrico posizionata centralmente nel motore. La trasmissione finale è convenzionale con una catena a sinistra.

Il test si è svolto su una pista appena preparata in Minnesota/USA, dove si trova la sede centrale di CF Moto negli Stati Uniti. In un'inquadratura, si può notare un attacco del manubrio a sinistra con una leva manuale. Poiché non c'è alcun pedale né sulla pedana destra né su quella sinistra, si tratta probabilmente del freno posteriore azionato dalla leva manuale.

CF Moto ha sede a Hangzhou, vicino a Shanghai, sul Mar della Cina, e collabora con KTM dal 2018. Ora, un mese fa, CF Moto e Yamaha hanno annunciato una collaborazione. CF Moto ha quindi due aziende partner che hanno già esperienza con le moto elettriche, ma questa è una pura speculazione da parte nostra. È anche possibile che CF Moto spinga questo progetto in modo indipendente - e che in seguito inserisca KTM o Yamaha sulla carenatura?