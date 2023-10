CF Moto: Motocrosser elétrico da China

O fabricante chinês de motos CF Moto está a desenvolver uma moto de motocross com tração eléctrica. Curiosidade: a KTM e a Yamaha têm uma parceria com a CF Moto.

Em agosto deste ano, a CF Moto apresentou as motas de motocross para crianças. A CX-2E e a CX-5E são máquinas de motocross eléctricas para crianças e jovens dos quatro aos doze anos. Para já, só são exportadas para a Austrália.

Agora, a CF Moto mostra um vídeo com o freestyler americano Ronnie Renner, que testa uma moto de motocross com tração eléctrica. A CF Moto não nos dá quaisquer pormenores técnicos. O que se pode ver é uma moto que faz lembrar a Stark Varg, com um quadro convencional e uma unidade de bateria, unidade de controlo eletrónico e motor elétrico colocados centralmente no motor. A transmissão final é convencional com uma corrente à esquerda.

O teste decorreu numa pista recentemente preparada no Minnesota/EUA, onde se situa a sede da CF Moto nos EUA. Numa fotografia, pode ver-se um encaixe de guiador à esquerda com uma alavanca manual. Uma vez que não existe qualquer pedal no apoio para os pés direito ou esquerdo, trata-se provavelmente do travão traseiro acionado por alavanca manual.

A CF Moto tem sede em Hangzhou, perto de Xangai, no Mar da China, e está em parceria com a KTM desde 2018. Agora, há um mês, a CF Moto e a Yamaha anunciaram uma colaboração. Assim, a CF Moto tem duas empresas parceiras que já têm experiência com motos eléctricas, mas isto é pura especulação da nossa parte. Também é possível que a CF Moto impulsione este projeto de forma independente - e mais tarde coloque a KTM ou a Yamaha na carenagem?