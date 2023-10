El prototipo de E-Motocross de Honda debutó en Japón

La octava prueba del Campeonato Japonés de Motocross en Saitama fue la ocasión elegida para el estreno. Trey Canard demostró una gran velocidad desde el principio en una pista parcialmente mojada. El piloto estadounidense consiguió el segundo puesto en la sesión clasificatoria, y en la carrera clasificatoria del sábado Canard terminó en 5ª posición. En las carreras tomó la holeshot en dos ocasiones, pero sólo terminó una debido a las caídas, cuando era segundo.

"No es una diferencia como entre dos tiempos y cuatro tiempos. Tampoco se pueden comparar las motos, no son lo suficientemente parecidas para eso", describió Canard sus impresiones. "No sé si es el miedo a que las e-cross sustituyan a las motos de gasolina. Pero para mí son dos categorías diferentes. La primera vez que me senté en la moto, se me dibujó una gran sonrisa en la cara. He probado muchas motos y eso no me ha pasado muy a menudo. Fue genial, esa fue mi primera reacción. Poco a poco se está convirtiendo en una máquina de carreras. De todos modos, me divertí mucho con la moto".